Berg hat das Sieger-Gen gefunden

Zwölf Tage nach dem spektakulären 7:0-Sieg über den SV Oberzell hat der TSV Berg in der Fußball-Landesliga den nächsten Kantersieg gefeiert. Auch die U23 der TSG Balingen hatte beim 1:6 nicht den Hauch einer Chance gegen die Berger Tormaschinerie. Durch den Sieg festigte Berg den zweiten Tabellenplatz. Das wäre mittlerweile das Optimum für den TSV – die Olympia Laupheim sicherte sich nämlich die vorzeitige Meisterschaft.

Zehn Minuten lang tat sich die Mannschaft von Oliver Ofentausek auf dem kleinen Kunstrasen in Balingen schwer. Dann kam der TSV besser ins Spiel und ging nach einer Viertelstunde in Führung. Nikolas Deutelmoser war erfolgreich. „Dann haben wir das umgesetzt, was uns schon in den letzten acht Spielen so stark gemacht hat“, sagte ein fast vollständig zufriedener Ofentausek. „Wir wollten unsere Serie halten und dafür mussten wir erst mal die Null halten.“ Der Trainer legt Wert auf eine stabile Defensive, denn auch er weiß genau: „Für ein Tor sind wir immer gut.“ Das zeigten am Mittwoch in der ersten Halbzeit auch Heiko Wenzel (28.) und in der Nachspielzeit erneut Deutelmoser, die bereits zum Pausenpfiff für eine Vorentscheidung gesorgt hatten.

Von einer solchen Vorentscheidung wollte Ofentausek aber nichts wissen: „Ich habe den Jungs in der Pause gesagt, dass hier noch gar nichts entschieden ist. Wenn wir jetzt nachlassen, können wir gar nicht so schnell gucken, wie Balingen wieder herankommt. Das haben sie 1:1 umgesetzt.“ Denn Berg ließ der Balinger Defensive – bis dahin mit nur 37 Gegentoren die viertbeste Abwehr der Liga – auch im zweiten Spielabschnitt keine Ruhe. Keine vier Minuten nach Wiederanpfiff traf Andreas Kalteis zum 4:0 und kurz darauf erhöhte der Stürmer sogar auf 5:0.

Der Trainer spielt selbst mit

Berg war mit einem denkbar dünnen Kader nach Balingen gereist. Neben dem verletzten Sabrin Sburlea und dem rotgesperrten Andreas Frick fehlten auch Spielmacher Jan Biggel und Christian Hepp. So saßen in Balingen zwei nominelle Torhüter auf der TSV-Bank. Einer von ihnen, Alin Constantinescu, wurde in der 82. Minute als Feldspieler eingewechselt. Und auch Trainer Ofentausek kam rein, er wechselte sich beim Stand von 5:0 nach 68 Minuten für David Brielmayer ein. „Mit 43 nochmal in der Landesliga zu spielen, ist natürlich ein super Gefühl“, meinte Ofentausek lachend. Mit dem Trainer auf dem Platz machte Bergs Torjäger Silvio Battaglia das halbe Dutzend voll für Berg, in der Nachspielzeit gelang Balingens Tobias Schatz noch der Ehrentreffer zum 6:1-Endstand aus Berger Sicht.

Damit festigt der TSV den zweiten Tabellenplatz. In den letzten beiden Spielen gilt es nun, diesen Relegationsplatz zu verteidigen. Mehr ist nicht mehr drin für Berg, denn der FV Olympia Laupheim gewann zeitgleich mit 2:0 gegen den SV Mietingen und machte sich so zum Landesliga-Meister und Aufsteiger in die Verbandsliga. Mit einem Sieg am Samstag gegen Weingarten kann Berg den Relegationsplatz klarmachen: „Momentan bringen wir alles mit“, lobte Ofentausek. „Vor allem die richtige Mentalität und das Sieger-Gen.“