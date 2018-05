Berg hat bei Sburlea wohl Glück

Der TSV Berg setzt an diesem Wochenende in der Fußball-Landesliga aus – und hat womöglich Glück im Unglück in Sachen Sabrin Sburlea. Der Stürmer war gegen Oberzell nach einem Foul liegengeblieben und musste ins Krankenhaus gefahren werden. Nach dem Röntgen stand fest, dass nichts gebrochen ist. Das war im ersten Moment befürchtet worden.

Die Untersuchung am Montag ergab, dass Bänder im Sprunggelenk beschädigt sind – fraglich war, inwieweit ein Syndesmoseband in Mitleidenschaft gezogen ist. Hier gab der Arzt am Donnerstag Entwarnung. Wider Erwarten gibt es also eine Chance, dass Sburlea in möglichen Relegationsspielen eingesetzt werden kann. „Am Anfang der Woche war das Gelenk noch dick und blau“, sagt Bergs Trainer Oliver Ofentausek. „Jetzt ist die Schwellung deutlich zurückgegangen. Wenn Sabrin noch in dieser Saison zurückkommen kann, machen wir fünf Kreuze.“

Eine Korrektur ist fällig bezüglich des Platzverweises für Andreas Frick: Der TSV-Verteidiger war von der Bank nach dem Foul an Sburlea trotz Ermahnung des Schiedsrichters mehrfach auf den Platz gelaufen und hatte dafür schließlich die Rote Karte bekommen, nachdem er einen Oberzeller Spieler verbal attackiert hatte – nicht wegen einer Beleidigung des Unparteiischen.

Für den TSV Berg geht es in der Landesliga noch um Platz zwei und die Aufstiegsrelegation. Der letzte verbliebene Konkurrent um Platz zwei, der FV Rot-Weiß Weiler, muss am Sonntag beim FV Altheim ran. Die Allgäuer können mit einem Sieg bis auf einen Punkt zu Berg aufschließen, der TSV hat aber das klar bessere Torverhältnis für sich. Ein kleiner Blick voraus: In der ersten Runde der Relegation hat der Tabellenzweite der Landesliga IV „Heimrecht“ – falls Berg Platz zwei klarmacht, findet die Partie also im Bezirk Bodensee statt. Gegner wird am Mittwoch, 13. Juni, der Zweite der Landesliga II sein: Dort streiten sich noch der 1. FC Heiningen und der TSGV Waldstetten um die Meisterschaft – Heiningen scheiterte im Vorjahr in Runde zwei der Relegation.