Berg besiegt sein Weiler-Trauma

Der TSV Berg, Tabellenführer der Fußball-Landesliga, hat am Samstagnachmittag im Rafi-Stadion den Dritten FV Rot-Weiß Weiler mit 2:0 besiegt. Damit baute der TSV seinen Vorsprung in der Tabelle auf vier Punkte aus. Der FV Biberach ließ beim SV Oberzell Punkte liegen. Zwei Strafstöße genügten Berg, um das Weiler-Trauma mit zuletzt zwei Niederlagen zu besiegen.

In der Form, in der sich die TSV-Fußballer derzeit präsentieren, dürfte es die Konkurrenz schwer haben, die Mannschaft von Trainer Oliver Ofentausek zu stoppen. Es war der zehnte Sieg in Folge und wieder einmal bewies der TSV, dass er nicht nur ein starkes Kollektiv auf dem Platz, sondern auch auf der Auswechselbank hat, denn die entschied an diesem Nachmittag die Partie. Der eingewechselte Jannik Wanner holte neun Minuten nach der Pause den ersten Strafstoß heraus. Vlad Munteanu verwandelte den zweiten Elfmeter acht Minuten vor dem Abpfiff sicher. „Wir haben einen Kader von 18 gleichstarken Spielern“, sagte Ofentausek, der auch gegen Weiler wieder die Qual der Wahl hatte.

Bis auf Munteanu, für ihn rückte Arne Kittel in die Startelf, schickte Ofentausek die gleiche Anfangsformation auf dem Platz wie zuletzt gegen den FC Ostrach. Die Gäste aus dem Allgäu zeigten von Beginn an, dass sie sich beim TSV nicht verstecken wollten. Torjäger Mathias Stadelmann (12 Treffer) überraschte nach fünf Minuten auf der linken Abwehrseite Jonas Schuler, scheiterte allerdings aus spitzem Winkel an Bergs Torwart Stephan Hiller. Wachgerüttelt nahm der Tabellenführer Fahrt auf. Die erste Chance bot sich Andreas Kalteis in der 16. Minute, seine Direktabnahme aus spitzem Winkel verfehlte das Tor nur knapp. Berg war die spielbestimmende Mannschaft, ließ dem Gegner mit schnellem Kurzpassspiel keine Zeit zum Erholen, die ganz großen Chancen blieben allerdings in Hälfte eins noch aus. Die beste bot sich fünf Minuten vor der Pause Wanner, bei dessen Schuss aus zentraler Position sich FV-Torhüter Andreas Hane ganz lang machen musste.

Schöner Spielzug vor Strafstoß

In Hälfte zwei drückte Berg weiter aufs Tempo, vor allem über die linke Seite, wo Wanner für mächtig Wirbel sorgte. Beim wohl schönsten Spielzug über drei Stationen in 54. Minute – Ausgangspunkt war Andreas Frick – spielte Schuler den Ball in die Schnittstelle auf Wanner, den Jonathan Hartmann nur mit einem Foul am Abschluss hintern konnte – Strafstoß. Den verwandelte Jan Biggel zum 1:0. Berg blieb überlegen, Weiler schaffte nur sporadische Konter, die in der TSV-Abwehr aber alle verpufften. Für die Entscheidung sorgte der FV Weiler acht Minuten vor Schluss selber. Torhüter Hane spielte dem eingewechselten Oluwabon Falaye einen Abstoß in die Füße. Beim Solo aufs Tor holte Raimond Hehle Falaye von den Beinen, Munteanu verwandelte zum 2:0-Endstand. Falaye hatte kurz darauf noch den dritten Treffer auf dem Fuß, scheiterte allerdings am Pfosten. „Für mich war das eines der besten Spiele der Saison“, freute sich Oliver Ofentausek.

Gästetrainer Jürgen Kopfsguter musste anerkennen: „Berg war die klar dominante Mannschaft, hatte viel Ballbesitz. Tore sind Tore, wie sie schlussendlich fallen, ist unerheblich. Berg hat eine tolle Mannschaft.“