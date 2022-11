Bereitschaftsleiterwahl beim DRK Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen der Bereitschaftsversammlung der DRK-Bereitschaft Ravensburg fand im November die Wahl der ehrenamtlichen Bereitschaftsleitung statt. Im vierjährigen Turnus ist diese Abstimmung vorgeschrieben. Kreisbereitschaftsleiter Patrick Richter übernahm die Wahlleitung. Der bisherige Bereitschaftsleiter Uwe Weißenrieder kandidierte nicht mehr, nachdem er insgesamt neun Jahre die Bereitschaft geleitet hat und zeitweise außerdem die Funktion des Kreisbereitschaftsleiters innehatte. Zwei Bereitschaftsmitglieder standen zur Wahl. In geheimer Wahl wurde mit großer Mehrheit Cornelia Barth bestätigt. Sie trat 1998 in den Arbeitskreis Blutspende ein und wechselte im Jahr 2000 in die Bereitschaft. Bereits zwei Jahre später wurde sie zur Bereitschaftsleiterin gewählt und wurde alle vier Jahre mit großer Mehrheit in ihrem Amt bestätigt. Auch sie war längere Zeit Kreisbereitschaftsleiterin. An ihrer Seite steht nunmehr Sebastian Claus, der in der Abstimmung einstimmig zum Bereitschaftsleiter gewählt wurde. Mit 17 Jahren trat er der DRK-Bereitschaft Ravensburg bei, durchlief die harte Schule der Leistungswettbewerbe und errang dabei mit seinen Kamerad:innen das Goldene Leistungsabzeichen des DRK-Landesverbands Baden-Württemberg. Vor vier Jahren wurde er zum stellvertretenden Bereitschaftsleiter gewählt und ist somit mit den Aufgaben der Führungsposition bestens vertraut.

Der bei der Wahl anwesende Ortsvereinsvorsitzende Alfred Bosch bedankte sich bei den beiden Führungskräften für ihre Kandidatur und wünschte ihnen gute Gesundheit für die zeitaufwändige und sicher nicht einfacher werdende ehrenamtliche Arbeit und weiterhin eine glückliche Hand bei ihren Entscheidungen. Beim aus dem Amt scheidenden Uwe Weißenrieder bedankte er sich zusammen mit den anwesenden Bereitschaftsmitgliedern für dessen geleistete Arbeit zum Wohle der Bereitschaft.