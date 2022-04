Bereits über 110 Tonnen Hilfsgüter fürs Ahrtal

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Bilder der Flutkatastrophe im Ahrtal sind den meisten Menschen in Deutschland sehr präsent, allen voran dem DRK-Helfer Manfred Hügler vom DRK-Kreisverband Ravensburg. Unlängst begleitete er erneut zwei Hilfstransporte ins Ahrtal. Doch zuvor galt es für ihn unter anderem Spenden zu sammeln und zu koordinieren sowie Transportmöglichkeiten zu organisieren. Die Mühen haben sich gelohnt.

25 Tonnen gespendetes Baumaterial und viele Kubikmeter gespendetes Bauholz transportierten Ehrenamtliche im Januar ins Verteilerzentrum von Ahrbrück. Mit einer Bescheinigung können Betroffene dort Baumaterialien und Werkzeuge bekommen. Neben Baumaterialien erhielt die Region im Hochwassergebiet auch eine Tonne Tierfutter und rund 1,5 Tonnen Lebensmittel, ebenso Winterkleidung und Hygieneartikel. Die Lebensmittel wurden an die Versorgungszelte in Ahrbrück und Walporzheim geliefert. Winterbekleidung und Hygieneartikel gingen außerdem an eine Sammelstelle nach Euskirchen in Nordrhein-Westfalen. In diesem Gebiet, das durch das zerstörerische Hochwasser am Fluss Erft betroffen war, kommt Hilfe bisher nur spärlich an. Im März wurde abermals Baumaterial in Form von 25 Tonnen Innenputz ins Ahrtal gebracht. Ebenfalls konnten 500 Kilogramm Lebensmittel sowie Tierfutter aus Sachspenden nach Ahrbrück und Walporzheim geliefert werden.

Durch die wiederholten Hilfstransporte und Einsätze im Hochwassergebiet kann Manfred Hügler mittlerweile auf viele persönliche Kontakte in der betroffenen Region zurückgreifen und so teilweise unkompliziert Hilfe für die Betroffenen ermöglichen. Direkt unterstützt bei den letzten Hilfstransporten wurden etwa geschädigte Familien und eine Jugendgruppe, die für den kommenden Sommer ein Zeltlager für Kinder organisiert.

Durch die große Hilfsbereitschaft des DRK im Raum Ravensburg wurden mittlerweile 110 Tonnen Hilfsgüter ins Hochwassergebiet transportiert. Allen voran ist Manfred Hügler mit seinem unermüdlichen Einsatz ein Beispiel und Vorbild bei der Hilfe für Menschen in ihrer Not. Auch wenn längst andere Katastrophen stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt sind: Die Menschen im betroffenen Hochwassergebiet an der Ahr sind nach wie vor und noch auf lange Sicht auf Hilfe angewiesen.