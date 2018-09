Beratungsstelle Grüner Turm unter neuer Leitung

Seit Anfang September leitet Naomi Redmann die Beratungsstelle Grüner Turm von Pro Familia Ravensburg. Ihre Vorgängerin Liv Pfluger wurde Ende August in den Ruhestand verabschiedet, geht aus einer Pressemitteilung hervor. Nach ihrer Ausbildung war Redmann, die in Immenstadt aufgewachsen ist, mehrere Jahre als Hebamme tätig. Parallel dazu studierte sie Soziale Arbeit und absolvierte dabei ein sechsmonatiges Praktikum in einer Pro-Familia-Beratungsstelle

In den vergangenen drei Jahren leitete sie die Hebammenzentrale Düsseldorf und absolvierte einen sozialwissenschaftlichen Master. Darüber hinaus engagiert sie sich beim deutschen Komitee für „UN Women“, der Frauenrechtsorganisation der Vereinten Nationen. Liv Pfluger war 34 Jahre als Beraterin tätig und mit Geschäftsführung und Leitung beauftragt.

Wichtigstes Anliegen war der Diplompädagogin laut Mitteilung, die Beratungsstelle mit einem qualifizierten Team als Anlaufstelle für Frauen und Familien zu allen Problemen und Fragen in der Schwangerschaft und Elternzeit zu etablieren. Fest verwurzelt in Stadt und Region habe sie es verstanden, in Netzwerken und durch ihre Kontakte zu den Kommunen und dem Landkreis die Beratungsstelle als feste Größe in der Region zu verankern und für künftige Herausforderungen zu stärken.

Ein Beispiel dafür sei ihr Engagement für den Verein Sozialsponsoring Ravensburg, um mit zusätzlichen Finanzierungsmöglichkeiten die Arbeit der Beratungsstelle zu sichern. Ein tragfähiges Konzept für die Zukunft zu schaffen habe sie auch dabei motiviert, den Wechsel der freien Beratungsstelle Grüner Turm zum Verband Pro Familia auf den Weg zu bringen. Dieser wurde zum Jahreswechsel vollzogen.