Beratungsbedarf von Zugewanderten steigt

Migrationsberatung fördert Integration, das ist laut einer Pressemitteilung der Caritas Bodensee-Oberschwaben unbestritten. Auch die Migrationsberatung (MBE) der Einrichtung mit ihren Beratungsstellen in Ravensburg und Weingarten leiste einen wichtigen und vor allem nachhaltigen Beitrag, indem sie den Integrationsprozess erwachsener Zugewanderter gezielt begleite.

„Leider sind die MBE-Beratungsstellen angesichts einer kontinuierlich steigenden Nachfrage weiterhin unterfinanziert“, gibt Angelika Hipp-Streicher, Caritas-Fachleiterin Familie und Integration, zu bedenken. Damit die MBE ihre Beratungen intensiv durchführen könne, sei eine zusätzliche Bundesförderung erforderlich, so die Fachleiterin. Aktuell seien die Beratungsstellen der Caritas mit einem Stellenumfang von jeweils 50 Prozent ausgestattet.

Das Angebot der MBE richtet sich in erster Linie an Neuzugewanderte über 27 Jahre mit Bleiberecht und deren Familien, berichtet Heike Breitweg, Caritas-Migrationsberaterin in Ravensburg. An die Migrationsberatung wenden können sich aber auch Migranten, die bereits länger in Deutschland leben und in ihrer Lebenssituation eine neue Orientierung brauchen, sowie Spätaussiedler und ihre Familien oder auch Institutionen und Organisationen, wenn es um Fragen der interkulturellen Öffnung und Kompetenz geht.

Die Migrationsberatungen seien freiwillig, unentgeltlich, unabhängig und ergebnisoffen. Form und Intensität orientieren sich an den Bedürfnissen der Ratsuchenden. Da die Komplexität der Fälle deutlich zugenommen habe, seien regelmäßige Fort- und Weiterbildungen für die Berater unerlässlich. Beratungsbedarf und Fallzahlen stiegen kontinuierlich. Angaben der Caritas zufolge wurden im Gesamtjahr 2019 in Ravensburg 104 Klient begleitet und 245 Beratungen vorgenommen. Im laufenden Jahr waren es bis Ende September bereits 229 Beratungen und 98 Klient.

„Leider sind aufgrund der Corona-Pandemie derzeit keine offenen Treffs möglich“, bedauert Heike Breitweg. Dennoch suche man immer wieder Möglichkeiten für Austausch und Begegnung – wie beispielsweise im Rahmen der Win-Wochen.