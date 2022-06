Beraten, begleiten, Dasein und Zeit mitbringen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schwer kranke und sterbende Menschen auf ihrem letzten Weg begleiten und die Menschen in ihrem Umfeld unterstützen – dieser Aufgabe hat sich die Ambulante Hospizgruppe Ravensburg vor mittlerweile 30 Jahren verpflichtet. Das ist Grund zum Feiern. „Mut ist Aufbrechen zu neuen Zielen, die noch völlig unbekannt sind!“ Das könnte die Überschrift gewesen sein, als sich 1989 engagierte Ärzte, Pflegekräfte und die Seelsorge auf den Weg machen den Hospizgedanken nach Ravensburg zu bringen. Am 14. April 1992 wurde dann die Hospizgruppe Ravensburg im Vereinsregister eingetragen. So lange schon setzen sich die jetzt etwa 40 Ehrenamtlichen für den Hospizgedanken, ein Sterben in Würde, ein, kompetent angeleitet und unterstützt von den Koordinatorinnen Michaela Scheffold-Haid und Martina Hund.

Anlässlich des Jubiläums sind verschiedene Aktionen geplant. In der Kirche St. Jodok findet am 19. Juli um 19 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst mit anschließendem gemütlichem Beisammensein statt, und am 8. Juli, ebenfalls 19 Uhr, eine Konzertlesung mit dem Pfarrer und Musiker Stefan Schwarzer. Am 16. Juli wird sich die Hospizgruppe dann mit einem Stand auf dem Wochenmarkt präsentieren. Den Abschluss bildet die jährliche „Aktion Hospizlicht“ zum internationalen Hospiztag am 8. Oktober, ebenfalls auf dem Wochenmarkt.

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung wurden außerdem die Vorstände Renate Kiderlen und Klaus Jerschkewitz nach vielen Jahren wohlverdient verabschiedet. Ihnen gebührt großen Dank für ihr ehrenamtliches Engagement. An ihre Stelle treten jetzt Ulrike Felder-Rhein als 2. Vorsitzende und Elisabeth Häußler als Schriftführerin. In ihren Ämtern bestätigt wurden Peter Mayfarth als Kassenwart und Dr. Paul Nelles als 1. Vorsitzender.

Ihr Angebot hat die Hospizgruppe in den 30 Jahren um Trauerbegleitung, Hilfen für Suizid-Hinterbliebene und Würdezentrierte Therapie erweitert. Außerdem finden regelmäßig neue Schulungskurse für Interessenten an ehrenamtlicher Mitarbeit und Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem stationären Hospiz Schussental und der Hospizgruppe in Weingarten statt.