Berühmt, bekannt, berüchtigt: So kommen große Bands nach Ravensburg

Blümcke will „rote Linien benennen“

Vor dem Frei.Wild-Auftritt am 10. April in Ravensburg hatten sich unter anderem die hiesigen Grünen für einen Boykott des Konzerts ausgesprochen: „Wir wollen nicht, dass die Stadt Ravensburg einer solchen Band ein Forum bietet“, hatten sie an Bürgermeister Simon Blümcke und Lira-Geschäftsführer Willi Schaugg geschrieben. Blümcke sagte der SZ daraufhin, er sehe ebenfalls Handlungsbedarf: „Wir werden über die Programmierung der Halle und zukünftige Leitlinien hierfür im kommenden Aufsichtsratsrat sprechen. Bisher war das nicht notwendig. Ein solches Konzert zeigt aber, dass dies geschehen muss.“

Im Aufsichtsrat der Lira, die für den Betrieb von Oberschwabenhalle, Konzerthaus und Schwörsaal zuständig ist, sitzen 14 Stadträte. Den Aufsichtsratsvorsitz hat Oberbürgermeister Daniel Rapp dauerhaft an Simon Blümcke delegiert. Die Lira, die das Programm für die Oberschwabenhalle erstellt, ist eine hundertprozentige Tochter der Stadt.

Im Nachgang zum Frei.Wild-Konzert (das übrigens friedlich abgelaufen ist) sagt Blümcke nun auf Anfrage zur SZ: „Seit geraumer Zeit gibt es diese Graubereiche, wo Provokationen mit Sexismus und Drogenverherrlichung nicht nur Stilmittel sondern auch Katalysator des kommerziellen Erfolgs sind.“ Darum gebe es Klärungsbedarf im Aufsichtsrat. Die Freiheit der Kunst wolle er aber nicht infrage stellen, betont Blümcke.

Allerdings habe sich die Stadt Ravensburg klare Leitlinien beispielsweise in Bezug auf Integration und Stadtentwicklung gegeben. Es gelte nun, zu diskutieren, „ob sich diese Ziele möglicherweise in Programmleitlinien widerspiegeln sollen“. Eine Band wie Frei.Wild unterstütze das Ravensburger Integrationskonzept jedenfalls nicht. Man wolle die Geschäftsleitung nicht angreifen, sondern ihr Hilfestellung geben und „rote Linien benennen“. (rut/bö)