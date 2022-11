Beobachtung der partiellen Sonnenfinsternis

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für die beiden ersten Klassen der Grundschule Oberzell war der Unterricht im Klassenzimmer am 25. Oktober nach der großen Pause zu Ende. Günter Lauinger von der AIRBUS BETRIEBSSPORTGEMEINSCHAFT Dornier (Immenstaad) hatte auf dem Sportplatz eine Beobachtungsstation für die partielle Sonnenfinsternis eingerichtet. Der Himmel war wolkenfrei, was nach dem trüben Vortag nicht unbedingt erwartet werden konnte. Eine kurze Erläuterung und Simulation der Himmelsmechanischen Zusammenhänge war eigentlich für die 30 kleinen Amateurastronomen und -astronominnen gar nicht nötig, denn die meisten hatten bereits gewusst, dass bei der Konstellation „Mond zwischen Sonne und Erde“, die Sonne ganz oder wie diesmal nur teilweise verdunkelt werden kann. Ab etwa 11 Uhr konnte dann beobachtet werden, wie der Mond sich langsam vor die Sonne schob und diese kurz nach 12 Uhr zu circa 20 Prozent bedeckte. Details wie den unregelmäßigen Mondrand und sogar Sonnenflecken konnte man im Teleskop und in Feldstechern entdecken. Die optischen Instrumente waren selbstverständlich mit Sonnenschutzfolie versehen, sodass den Kinderaugen nichts passieren konnte. Aber auch mit Sonnenschutzbrillen – die von der Lehrerin Frau Stephanie Mahnke bereitgestellt wurden – konnte das Himmelschauspiel verfolgt werden. Noch beeindruckender ist natürlich eine totale Sonnenfinsternis, aber darauf müssen wir in Deutschland bis 2081 warten – die Kinder werden’s noch erleben!