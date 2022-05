Benutzerfreundlichkeit steht im Fokus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Moderner, informativer und benutzerfreundlicher präsentiert sich der neue Internet-Auftritt der Seelsorgeeinheit Ravensburg-Süd, in der die katholischen Kirchengemeinden Weißenau, Obereschach, Gornhofen und Oberzell zusammengeschlossen sind. Vor allem das frische, in blau-weiß gehaltene Design der Website, die unter www.kath-rv-sued.de zu finden ist, und die vielen Bilder sorgen für eine angenehme Leichtigkeit. Die Inhalte wurden übersichtlicher strukturiert und die Navigation intuitiver gestaltet. Das Informationsangebot ist breiter geworden und soll in den kommenden Monaten noch weiter ausgebaut werden. Neben News-Meldungen finden interessierte Benutzer viel Wissenswertes über das Gemeindeleben, die Gruppierungen und die Geschichte der zur Seelsorgeeinheit gehörenden Kirchengemeinden. Mit dem gemeinsamen digitalen Gottesdienstkalender der vier Kirchengemeinden lässt sich der Kirchgang künftig einfacher planen. Technisch wurde die Website als Teil des Gesamt-Internetauftritts der Diözese Rottenburg-Stuttgart www.drs.de realisiert. Rottenburg übernimmt in Zukunft auch die technische Betreuung, während man sich in Ravensburg auf die redaktionelle Arbeit konzentrieren will.