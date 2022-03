Benjamin Strasser in den Ständigen Arbeitskreis „Politische und Ethische Grundfragen“ berufen

Das Präsidium des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) hat den Ravensburger Bundestagsabgeordneten und parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesminister der Justiz Benjamin Strasser für die nächsten drei Jahre in den Ständigen Arbeitskreis „Politische und Ethische Grundfragen“ berufen, wie sein Büro mitteilt. Aufgabe der sieben Arbeitskreise ist es, an gesellschaftlichen, politischen und kirchlichen Themen für die Vollversammlung des ZdK zu arbeiten. In den nächsten Jahren plant der Arbeitskreis eine Fortsetzung der Auseinandersetzung mit möglichen Gefahren für die Demokratie und die vertiefte Reflexion ethischer Grundfragen rund um den Lebensschutz. Weitere Mitglieder des Arbeitskreises sind unter anderem der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Thierse, der ZDF-Chefredakteur Peter Frey, der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte und die Schriftstellerin Nora Bossong. „Ich freue mich über die Berufung in den Ständigen Arbeitskreis und die Mitarbeit an wichtigen Themen, die nicht nur meine Kirche, sondern auch die Gesellschaft bewegen“, so Benjamin Strasser.