Sicherheitsrisiko Staat: Benjamin Strasser (FDP) stellt Buch vor

Aus dem Regio TV-Studio in Ravensburg hat der FDP-Bundestagsabgeordnete Benjamin Strasser aus Berg bei Ravensburg sein neues Buch vorgestellt.

Verbunden war die gestreamte Buchpräsentation mit einer Gesprächsrunde mit der ehemaligen Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) unter der Moderation von Hendrik Groth, dem Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung.

Was in der Zukunft aus Sicht der Ex-Ministerin und des jungen Abgeordneten anders laufen sollte – wurde in den anderthalb Stundendiskussion – organisiert von der FDP-Nahen Friedrich Naumann-Stiftung für die Freiheit debattiert.