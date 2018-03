Benjamin Koch gewinnt den Schmolke-Carbon-Cup

In guter Frühform haben sich die Radsportler Benjamin Koch und Daniel Gathof vom KJC Ravensburg beim Schmolke-Carbon-Cup präsentiert. Die Serie besteht aus sechs Straßenrennen in Süddeutschland. Beim Cape Epic in Südafrika hatte ein Amateur des KJC weniger Glück.

Koch als Sportler des KJC-FEO-Jedermannteams gewann gleich vier Rennen und sicherte sich in Pfullendorf beim letzten Rennen durch einen entschlossenen Antritt am Berg nicht nur den Tagessieg, sondern auch die Gesamtwertung in der Klasse der Jedermänner. Für den 25-jährigen Lehramtsstudenten ein toller Erfolg der zeigt, in welch guter Form sich Koch im Moment befindet.

Bei den letzten zwei Rennen am vergangenen Wochenende in Mauenheim und Pfullendorf startete in der Elite auch Kochs KJC-Vereinskollege Daniel Gathof. Der Mountainbikeprofi aus Vogt kam auch auf schmalen Reifen und dem Rennrad gut zurecht und zeigte mit den Rängen vier und einem Podest als Drittplatzierter, dass er ebenfalls gut durch den Winter gekommen zu sein scheint. Für Abwechslung sorgten in diesem Jahr aber nicht nur die unterschiedlichen Streckenprofile in der Rennserie, auch das Wetter trug seinen Teil dazu bei. Es gab bei den Rennen Regen und Schnee, aber auch schönes Frühlingswetter – das unterschiedliche Wetter bot den Rahmen für spannenden Radrennsport.

Weniger Glück, aber dennoch eine gute Leistung und ein unvergessliches Erlebnis, hatten die KJC-FEO-Sportler Thorsten Röttgers und Wilfried Reichle in Südafrika beim Etappenrennen Cape Epic. Die beiden Ravensburger erfüllten sich mit der Teilnahme bei dem wohl prestigeträchtigsten Mountainbike-Rennen der Welt einen Traum und platzierten sich zu Beginn im guten Mittelfeld der mehr als 600 Zwei-Mann-Teams. Allerdings musste Reichle auf Etappe sechs von acht aufgeben, die Hitze und die Belastung setzten dem KJC-Fahrer zu stark zu. Röttgers fuhr daher als Einzelfahrer die restlichen Tage.