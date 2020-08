Benefizkonzert in Ravensburg für SZ-Nothilfe muss ausfallen

Das bereits traditionelle Benefizkonzert für die SZ-Nothilfe, das in den Vorjahren stets am Freitag vor „Ravensburg spielt“ im Hirschgraben stattgefunden hat, muss coronabedingt leider ausfallen. Damit geht dem gemeinnützigen Verein, der seit über 20 Jahren Menschen in Not in Stadt und Kreis Ravensburg unbürokratisch unterstützt, auch eine zusätzliche Einnahmequelle verloren. Denn die SZ-Nothilfe ist auf Spenden angewiesen, um ihrerseits helfen zu können. Dies geschieht in der Regel mit einer einmaligen finanziellen Soforthilfe, die in Absprache mit vielen Wohlfahrtsorganisationen und Beratungsstellen und nach sorgfältiger Prüfung gewährt wird. So ist knapp die Hälfte des 50 000-Euro-Sonderfonds schon aufgebraucht, aus dem spezielle, durch die Corona-Krise verursachte Notlagen abgemildert werden sollen. Für Antragsteller, beispielsweise Caritas und Diakonie, Suppenküche Bad Waldsee oder Dornahof Altshausen, hat sich übrigens das Procedere geändert. Anträge für Menschen in Not müssen über eine zentrale Mailadresse mit den erforderlichen Unterlagen bei der SZ-Nothilfe gestellt werden: antrag.sz.nothilfe@gmx.de. Spenden nimmt die SZ-Nothilfe entgegen: SZ Nothilfe e.V., Sonderkonto „Corona“, IBAN: DE20 6309 0100 0302 0000 20, BIC: ULMVDE66XXX, Bank: Volksbank Ravensburg.