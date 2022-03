Benefizkonzert für pro familia in der Zehntscheuer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 12. März fand in der Zehntscheuer Ravensburg ein Benefizkonzert für die pro familia Beratungsstelle Grüner Turm statt. Für das Konzert konnten die „Brassmatiker – Das deutsche Ärzteblech“ gewonnen werden. Initiiert hatten die Zusammenarbeit Susanne Hauenstein (Vorstandsmitglied bei pro familia Ravensburg) und Dr. Christian Albert (Kinderarzt in Ravensburg und Mitglied der Brassmatiker).

Aufgrund der aktuellen Lage bietet die Zehntscheuer nur ein reduziertes Sitzplatzangebot. Umso größer ist die Freude über 1865 Euro, die an Spenden erzielt wurden. Das Geld wird für die Präventionsarbeit von pro familia verwendet.

Die pro familia Beratungsstelle wird zu 80 Prozent unterstützt durch das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg. Die Mittel stammen aus dem baden-württembergischen Staatshaushalt, den der Landtag von Baden-Württemberg beschlossen hat. Die übrigen 20 Prozent werden durch weitere öffentliche Zuschüsse und Spenden aufgebracht. Zu diesem Zweck organisiert der Vereinsvorstand jährliche Benefizaktionen.

Die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle beraten zu finanziellen Hilfen, sozialen Angeboten und zu pränataler Diagnostik, bieten psychosoziale Begleitung bei Krisen nach der Geburt, nach einer Fehlgeburt oder bei unerfülltem Kinderwunsch. Darüber hinaus bieten sie sexualpädagogische Präventionsveranstaltungen und Verhütungs- sowie Sexualberatung an. Die Nachfrage von Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen ist zurzeit besonders groß, sodass die Beratungsstelle für das aktuelle Schuljahr bereits ausgebucht ist.

Mit dem Verzicht auf Einnahmen unterstützen sowohl die Zehntscheuer als auch das Ärzteblech die Arbeit der pro familia. Über die gute Zusammenarbeit freut sich Susanne Hauenstein sehr: „Die Nachbarschaftshilfe der Zehntscheuer ist eine große Unterstützung für unseren Verein. Schon zum zweiten Mal konnte dort für uns ein Benefizkonzert stattfinden. Auch die Zusammenarbeit mit den Brassmatikern war eine große Freude. Wir bedanken uns bei Dr. Albert und seinen Kollegen für das tolle Konzert für den guten Zweck.“