Benefizkonzert für die Flutopfer

„Rutensonntag einmal anders“ – unter diesem Motto stand das Konzert, initiiert vom Chor der Liebfrauenkirche Ravensburg. Bedingt durch die Pandemie war es auch dieses Jahr nicht möglich, das Rutenfest wie gewohnt zu feiern. Ziel war es, den Zuhörern Freude und Abwechslung, das in die Themenbereiche „Lob Gottes, Heimat und Rutenfest, Der Abend“ gegliedert war, zu bieten. Der Wunsch, nach vielen Monaten, endlich wieder das musikalische Können unter Beweis zu stellen und gemeinsam aufzutreten, hat bestimmt alle Mitwirkenden beseelt. Und so sicherte Musikdirektor Harald Heppner die Beteiligung des Stadtorchesters Ravensburg gerne zu, das mit dem Hornensemble (Leitung Philipp Winter) und mit ClariVari (Leitung Gerhard Kempter) vertreten war. Kantor Udo Rüdinger dirigierte den Chor, begleitet von Martin Küssner aus Weingarten, und das Vocalensemble „Cantiamo“.

Die einzelnen Ensembles mussten an unterschiedlichen Orten in der Kirche ihre Plätze einnehmen. Das hatte zur Folge, dass der gesamte Kirchenraum aus allen Richtungen beschallt und die Verschiedenartigkeit des musikalischen Angebots deutlich wurde. Für den Chorleiter bedeutete dies, dass er während den Orchestereinlagen zwischen Chorraum und Orgelempore unterwegs war. Dies setzte eine überlegte Ablaufplanung voraus.

Wie im Programm angegeben, wollte man (nicht nur) geistliche Stücke zu Gehör bringen. Der Kanon der Werke umfasste bekannte Kirchenlieder, Stücke von Monteverdi, Mendelsohn-Bartholdy, G. Gershwin, F. Mercury, die Titelmelodie aus „Fluch der Karibik“ und auch Lieder, die am Rutenfest gesungen werden. An einigen Stellen durften die Zuhörer mitsingen, was allerdings durch den vorgeschriebenen Mundschutz etwas zurückhaltend ausgefallen ist. Das tat aber der Freude keinerlei Abbruch, was besonders durch die Körperhaltung der Zuhörer deutlich wurde. Nach den lebhafteren Stücken wurden Abendlieder gespielt, das „Te Deum“ gesungen. Auch das Gebet und die Segensworte, die von Frau Chr. Mauch bzw. Herrn M. Schindler gesprochen wurden, führten dazu, diesen Abend besinnlich ausklingen zu lassen.

Am Ende gab es viel Beifall. Es wurde großzügig für die Flutopfer in Erftstadt gespendet. Zum Kirchenchor dieser Gemeinde haben Kantor Rüdinger und der Chor der Liebfrauenkirche eine freundschaftliche Beziehung.