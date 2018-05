Benefizauktion für Weißrussland

Zum Abschluss der Ausstellung „Meine Welt in Farben“ in der Säulenhalle des Heilig-Geist-Spitals Ravensburg laden die Malteser am 30. Mai, ab 19 Uhr zu einer Wohltätigkeitsauktion mit dem früheren Oberbürgermeister der Stadt Ravensburg, Dr. Hermann Vogler, ein. Alle ausgestellten und bis dahin noch nicht verkauften Bilder, die in Weißrussland von Menschen mit Behinderung gemalt wurden, wird Vogler zugunsten des von den Ravensburger Maltesern unterstützten Projektes in Weißrussland versteigern, heißt es in der Pressemitteilung.

„Mit dem Erlös aus Verkauf und Versteigerung können wir die Arbeit unserer Partner in Weißrussland weiter unterstützen“, erläutert Norbert Scheffler, Malteser Stadtbeauftragter in Ravensburg und Projektleiter Osteuropa. Alle ausgestellten Bilder sind im Rahmen eines von der Caritas in der Erzdiözese Minsk-Mogilev begleiteten und von den Maltesern unterstützten Projektes in den Sozialen Zentren von Krupki und Nesvizh entstanden. Wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht, hat die Schirmherrschaft für die Ausstellung der Ravensburger Oberbürgermeister, Dr. Daniel Rapp, übernommen.

Bereits seit dem Jahr 2015 engagieren sich die Malteser aus Ravensburg-Weingarten in Weißrussland. Für ihre Arbeit sind sie auf Spenden angewiesen: Malteser Spendenkonto: Kreissparkasse Ravensburg, IBAN: DE47 6505 0110 0048 0506 10, Verwendungszweck: Belarus.