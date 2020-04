Benefiz-Yoga im Livestream

Das Studio Yogaraum Ravensburg veranstaltet am Karfreitag, 10. April, von 10 bis 12 Uhr online eine Benefiz-Yogaklasse. Der Erlös der virtuellen Veranstaltung, die per Livestream direkt in die Wohnzimmer der Teilnehmer kommt, wird laut Mitteilung der SZ-Nothilfe gespendet, um Menschen zu unterstützen, die durch die Corona-Krise in Not geraten sind.

Unter dem Motto „Yoga ist Verbindung – Verbindung zu sich selbst und zur Gemeinschaft“ möchten die Veranstalterinnen in der aktuell schwierigen Zeit die Kraft des Yoga zelebrieren, das den Körper stärke und helfe, eine innere Ruhe zu finden. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro. Alle Infos finden sich auf www.yogaraum-rv.de. Eine Anmeldung ist bis Donnerstag, 9. April, 18 Uhr, möglich.