Belina-Film eröffnet die Ravensburger Filmtage

Der Film „Belina - Music For Peace“ wird am Donnerstag, 13. Oktober, die 2. Oberschwabener Filmtage in der Sektion „Dokumentation“ eröffnen. Gezeigt wird der Film im Frauentorkino am Marienplatz, wo ab 20 Uhr Sängerin Willa Weber gemeinsam mit Daniel Brenner am Klavier musikalisch auf den Film und das anschließende Gespräch einstimmen wird, heißt es in einer Mitteilung der Berliner Filmproduktionsfirma MB-Film.

Der Film handelt von der jüdisch-polnischen Sängerin Belina, welche mit dem Berliner Gitarristen Siegfried Behrend in den 60er-Jahren als „musikalische Diplomatin“ um die Welt reist. Am Freitag, 14. Oktober, wird der Film um 16.15 Uhr noch einmal in gleicher Runde am selben Ort gezeigt.