Beleuchtung löst Stallbrand aus

In Ravensburg-Untereschach ist am Dienstagabend der Dachstuhl eines Kuhstalls aufgrund eines technischen Defekts der Stallbeleuchtung in Brand geraten, heißt es in einem Bericht der Polizei.

Das Feuer wurde rechtzeitig bemerkt, sodass die angerückten 55 Feuerwehrleute die Flammen schnell unter Kontrolle bringen konnten. Ein größerer Gebäudeschaden konnte vermieden werden. Die im Stall befindlichen Tiere sind alle wohlauf.