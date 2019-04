Bekommt Ravensburg doch noch eine Seilbahn?

Die Stadt Kempten erwägt den Bau einer Seilbahn als Ergänzung zum bestehenden Nahverkehr. Bis zu 1500 Menschen könnten so in der Stunde transportiert werden, sagen die Verantwortlichen. Die Ravensburger FDP will diese Idee auch für Ravensburg prüfen lassen: Konkret könne eine Seilbahn die Oststadt vom Verkehr entlasten, glaubt Pressesprecher Roland Dieterich.

In Kempten ist ein Seilbahn-Rundkurs mit fünf bis sechs Stationen und einer Stichverbindung zum Hauptbahnhof im Gespräch, wie Oberbürgermeister Thomas Kiechle (CSU) erläuterte. Der zentrale Busbahnhof sei an der Kapazitätsgrenze. Die Kosten für das Projekt werden auf 50 Millionen Euro geschätzt.

Die FDP Ravensburg hat die Seilbahn in ihrem Wahlprogramm für die Kommunalwahl am 26. Mai verankert. Vor zwei Jahren war die Gemeinderatsfraktion schon einmal mit dieser Idee aufgeschlagen, war aber weitgehend auf Unverständnis gestoßen. Dabei liegen für Dieterich und seine Mitstreiter die Vorteile für die Stadt auf der Hand: Als Verkehrsmittel soll die Seilbahn von der Oststadt über die Veitsburg zur Burgstraße führen. Dieterich: „Der ÖPNV wird nur angenommen, wenn er bedarfsorientiert fährt. Dies ist bei einer Seilbahn mit ihren vielfältigen Vorteilen der Fall.“

Der frühere Stadtrat zählt auf: Eine Seilbahn in Ravensburg nehme „nicht wie Busse den knappen Straßenraum in Anspruch“. Sie fahre „bedarfsorientiert, ohne Fahrplan“. Heißt: Die Gondeln sollen auf die Passagiere warten, nicht umgekehrt. Weiterhin sei eine Seilbahn umweltfreundlich, sie fahre elektrisch, ohne schädliche Batterien. Passagiere könnten zudem ihre Roller und Fahrräder bequem „für die erste und letzte Meile“ mitnehmen, glaubt die FDP. Dieterich fallen noch weitere Argumente ein: „Die Fahrt ist entspannt und staubefreit, die Bahn ist sehr leise, die Errichtung ist verhältnismäßig preisgünstig und zudem wird auch noch die Veitsburg touristisch erschlossen.“

In der Ravensburger Oststadt werden wegen der Neubaugebiete künftig bis zu 1000 zusätzliche Bewohner leben. Die Wangener Straße werde dadurch enorm belastet, so die FDP.

