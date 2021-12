Bekannte Gesichter im vorläufigen Aufgebot für die U20-Weltmeisterschaft

Mit Justin Volek, Nikita Quapp und Tim Sezemsky stehen gleich drei Akteure mit einer Geschichte bei den EV Lindau Islanders und den Ravensburg Towerstars im vorläufigen Aufgebot des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) für die am 26. Dezember beginnende U20-WM in Kanada.

Bundestrainer Tobias Abstreiter berief Stürmer Volek, der in der EVL-Jugend mit dem Eishockey begann und nun in der DEL bei den Krefeld Pinguinen spielt, seinen Vereins-Kollegen Quapp, der zu Beginn der vergangenen Saison als Kooperationsspieler der Ravensburg Towerstars als Goalie im Kader der Islanders stand, und Verteidiger Tim Sezemsky in den vorläufigen 27-Mann-Kader. Dazu kommt Joshua Samanski, der in der vergangenen Saison für die Towerstars auflief und inzwischen bei den Straubing Tigers in der DEL spielt.

Quapp, dessen Vater Waldemar von 2006 bis 2013 in Lindau unter Vertrag stand und beim EV Ravensburg eine Goalie-Legende ist, hütet inzwischen das DEL-Tor der Krefeld Pinguine. Sezemsky bestritt im Vorjahr als Förderlizenzspieler 22 Oberliga-Partien für die Islanders und hat sich in dieser Saison in der Verteidigung der Ravensburg Towerstars in der DEL2 einen Stammplatz erspielt. Sezemskys Entwicklung blieb auch Abstreiter nicht verborgen, der den 19-Jährigen jüngst mit zum Lehrgang nach Norwegen nahm. „Ich wäre natürlich gerne bei der U20-WM wieder dabei“, hatte Sezemsky nach den Testspielen gegen die Slowakei, die Schweiz und Norwegen gesagt. „Es ist auch mein Anspruch, in der Nationalmannschaft zu spielen.“ Nach einem Telefonat mit dem U20-Bundestrainer Abstreiter darf Sezemskys das auch bei der Weltmeisterschaft in Kanada.

Das deutsche Team spielt am 26. Dezember zum WM-Start in Edmonton gegen Finnland. In den weiteren Vorrundenspielen der Gruppe A warten die U20-Nationalmannschaften von Tschechien, Kanada und Österreich.