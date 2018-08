Bein in Auto eingeklemmt

Wegen Körperverletzung und Diebstahls hat sich ein 51-Jähriger zu verantworten, der in der Nacht zum Mittwoch gegen 23.30 Uhr von Beamten des Polizeireviers in der Gartenstraße gestellt und vorläufig festgenommen wurde. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Tatverdächtige zuvor das Bein eines Familienangehörigen in ein Auto – zwischen Fahrzeugrahmen und Tür – eingeklemmt und anschließend dem leicht Verletzten den Schlüssel für das Fahrzeug und das Handy weggenommen.