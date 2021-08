Beim Vorbeifahren gestreift

Nach einem Unfall davongefahren ist am Donnerstag kurz nach 10 Uhr ein Autofahrer in der Karlstraße. Der 48 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters war auf der linken Spur unterwegs und streifte einen BMW Mini, der auf der rechten Spur stand und auf eine günstige Gelegenheit für einen Fahrstreifenwechsel wartete. Um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro kümmerte sich der Verursacher nicht, weshalb auf ihn nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht zukommt.