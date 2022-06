Beim Turnier des TC Ravensburg geht es um viel Preisgeld

Über das Pfingstwochenende richtet der TC Ravensburg mit den Ravensburg Open ein deutsches Tennis-Ranglistenturnier. 35 Spieler treten an, um das mit 3000 Euro Preisgeld dotierte Turnier sowie Punkte für die deutsche Rangliste zu gewinnen. Bei den Frauen gehen 21 Spielerinnen an den Start und kämpfen um 2150 Euro Preisgeld.

Angeführt wird das Tableau bei den Männern von Tim Handel vom TC Weinheim 1902, Nummer 33 der deutschen Rangliste, gefolgt von Edison Ambarzumjan, der Nummer 99 vom TC Aschheim. Das Feld der Lokalmatadoren des TC Ravensburg wird angeführt von den Clubtrainern Stefan Raschke und Sergey Schwarz. Bei den Frauen steht Julia Stusek (Heidelberger Tennisclub 1890), die deutsche Nummer 80, an der Spitze des Feldes vor Ellen Linsenholz (Post Südstadt Karlsruhe / 87). Angelina Flachs, Annika Hepp und Johanna Öxle vertreten die Farben des TC Ravensburg.

Die Konkurrenz der Männer startet am Freitag um 15 Uhr, weiter geht es am Samstag ab 10 Uhr. Bei den Frauen geht es am Samstag um 12.30 Uhr los. Die Finals sind am Pfingstmontag um 10 Uhr (Frauen) und 12.30 Uhr (Männer) statt.