Beim TC Ravensburg ist mächtig was los

Der TC Ravensburg richtet am Wochenende den 76. Sparkassen-Oberschwabencup aus. Mehr als 120 Spieler und Spielerinnen aus dem süddeutschen Raum kämpfen dabei laut Mitteilung in mehreren Wettbewerben um den Sieg. Qualitativ hochwertige und spannende Spiele um den Titel und das Preisgeld von 500 Euro werden bei den Herren A erwartet. Hier führt Niklas Knörr (TC Tübingen) vor Jakob Sude vom Regionalligateam des TC Bad Schussenried das Feld an. Stefan Raschke, TCR-Clubtrainer, vertritt die Farben des TC Ravensburg.

Trotz etwas geringer Beteiligung wird es bei den Damen A spannend, ob Angelina Flachs und Annika Hepp vom TC Ravensburg ein Wort bei der Titelvergabe mitsprechen können. Topgesetzt in diesem Feld ist Maike Nägele (Spfr. Schwendi) vor Katharina Schöttl vom TC Großhesselohe und den beiden Ravensburgerinnen.

In den Tableaus der Herren B und Herren C sind laut TCR-Ankündigung beachtliche Teilnehmerzahlen zu verzeichnen. Hier kämpfen knapp 40 Teilnehmer aus der näheren und weiteren Entfernung um den Turniersieg sowie um wertvolle Punkte für die eigene Leistungsklasse.

Die Konkurrenzen der Aktiven starten am Freitagnachmittag und werden witterungsabhängig am Samstag ab 10 Uhr fortgesetzt. Komplettiert wird das Turnierwochenende am Sonntag mit einem Leistungsklassen-Tagesturnier in den Altersklassen der Herren 30 bis 70. Auch hier sind laut TCR schon zahlreiche Meldungen eingegangen und versprechen umkämpfte Spiele aller Akteure. Der TC Ravensburg sieht der Ausrichtung des 76. Sparkassen-Oberschwabencups mit Spannung entgegen und freut sich auf möglichst viele Zuschauer auf der Anlage St. Christina.