Beim Öffnen der Fahrertür hat am Mittwoch gegen 16 Uhr ein 58-jähriger VW-Fahrer in der Eisenbahnstraße eine vorbeifahrende 48-jährige Mofafahrerin übersehen. Wie die Polizei weiter berichtet, stürzte die 48-Jährige auf die Straße und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Mit dem Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.