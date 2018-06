Beim Sonnenprojekt verwandelt sich Hilfe in Geld

- Die Sonnengruppe der Kindertagesstätte St. Theresia hat sich dem Thema „Hilfsbereitschaft und für andere da sein“ angenommen. Wie die Johanniter in der Pressemeldung mitteilen, ging es im sogenannten Sonnenprojekt darum, anderen Kindern oder auch den Erzieherinnen zu helfen. Und so hätten die Kinder geteilt, getröstet, einander geholfen und Dinge erklärt. Für jede Hilfeleistung erhielten die Zöglinge ein Sonnenkärtchen, das von den Erzieherinnen jeweils in einen Euro umgewandelt wurde. So seien durch diese guten Taten 150 Euro zusammengekommen. Die Kinder hätten gemeinsam entschieden, dass dieses Geld für Geflüchtete sein soll. Die Johanniter, deren Regionalgeschäftsstelle nicht weit von der Kindertagesstätte St. Theresia entfernt ist, sind in der Flüchtlingsintegration im Landkreis Ravensburg tätig. Simone Demuth, zuständig für diese Flüchtlingsarbeit, hat den Kindern Bilder von Geflüchteten gezeigt und von ihrer Arbeit berichtet. Das gespendete Geld fließe in Projekte, die insbesondere Kindern und Jugendlichen zugutekommen.