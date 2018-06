Beim runden Geburtstag des Stadtlaufs im nächsten Jahr gibt’s Neuerungen

Wegen des Stadtlaufs kommt es in der Innenstadt am Samstag zu Beeinträchtigungen. Von 6 bis 23 Uhr sind der Marienplatz und die Bachstraße gesperrt. Die Busse werden umgeleitet. Eine zusätzliche Haltestelle für Fahrten Richtung Süden gibt es in der Rudolfstraße, Richtung Norden in der Seestraße. Taxistände gibt es am Samstag am Kornhaus. Die Burgstraße, Adlerstraße, Rosenstraße, Charlottenstraße, Grüner-Turm-Straße und Eisenbahnstraße sind von 18 bis 22 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Laufstrecke kann nicht mit Fahrzeugen überquert werden.