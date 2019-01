Beim nächsten „Ride“ soll der Weltrekord geknackt werden

Hunderte von Radlern haben am vergangenen Samstag die Ravensburger Oberschwabenhalle in einen Fitnesstempel verwandelt. „Ride on Fire“ heißt die sportliche Veranstaltung, bei dem auf 300 Spinning-Rädern geschwitzt und gestrampelt wurde. Zu heißen, treibenden Beats. Zum Spaß. Und für den guten Zweck.

Im Rhythmus der Techno-Beats heben und senken sich hunderte Pobacken, die Füße treten in die Pedale, sitzen ist verpönt. Der sportive Radler fährt im Stehen. Oder wenn der Guide (so heißt der Vor-Radler auf der Bühne) das zulässt. Ansonsten heißt es: „Ihr rudert! – Wir peitschen!“. Und alle, wirklich alle rudern mit. Die Dame in venenschonenden Stützstrümpfen ebenso wie die Stadtgröße. Zu Andreas Gabalier. Zum Insomnia-Song. Unter farbigen Lichtblitzen und Verfolgern, die in die schweißnassen Gesichter fahren. Gesichter wie dem von Uwe Stürmer, dem Polizeipräsidenten, von Thomas Reischmann vom gleichnamigen Modehaus, von Matthias Grewe, dem Landgerichtsdirektor.

Auch Lokalprominenz ist dabei

Etwa 500 Radler haben sich am Samstag auf den 300 Spinning-Rädern die Lenker in die Hand gegeben. Aus Frankfurt am Main seien 240 Rädern in zwei Trucks geliefert worden, leihweise, die restlichen 60 stammten aus hiesigen Sportstudios, erklärt Veranstalter Horst Mory. Sie sind von mehr als 90 ehrenamtlichen Helfern am Samstagfrüh um fünf Uhr auf- und in einer Herkules-Aktion nach dem Sportevent in knapp drei Stunden wieder abgebaut worden. „Eine logistische Meisterleistung“, wie Mory stöhnt. Denn eine abendliche 90er-Jahre-Party rundet das sportliche Geschehen ab. Und DJ Chen (grandios) und Dr. Alban (spät und enttäuschend), wollen die Menge natürlich tanzen und nicht strampeln sehen.

Auch Stadtrat Rolf Engler und Minister Manne Lucha, das Arztehepaar Klimeck/Lang und Ravensburgs Erster Bürgermeister Simon Blümcke treten am Nachmittag in die Pedale was die strammen Waden hergeben. Dabei ist es in der dunklen Clubatmosphäre gar nicht so einfach, die VIPs zu erkennen. Schließlich trägt jeder knappe Radlerhosen und Funktionsshirt – nicht nur David Gatthof, der Moutainbike-Rennradfahrer. Für Betriebssportgruppen wie von Vetter, der Sportklinik Ravensburg oder dem Mazda-Autohaus Dämpfle hat sich das Orga-Team sogar ein Platin-Paket einfallen lassen: Damit bucht der Betrieb zehn Fahrräder für die gesamten vier Spinning-Stunden. Und tut nicht nur seinen Mitarbeitern etwas Gutes sondern unterstützt auch noch einen guten Zweck.

Für die Radio-7-Drachenkinder werde „ein noch nicht näher zu beziffernder Betrag“ gespendet, sagt Horst Mory am Tag danach. Für ihn hat sich der „ganze große Aufwand“ auf jeden Fall gelohnt, die Reaktionen der Indoor-Radler seien überwältigend gewesen. „Den Anfang einer Erfolgsstory“ sieht er mit dem ersten „Ride on Fire“-Event gelegt. Aus der Idee, der großen lokalen Radler-Szene ein besonderes Event zu bieten, hat sich in Kooperation mit Martin Volz von der Ravensburger Sportklinik und in der Oberschwabenhalle eine Veranstaltung generiert, die sicherlich „kein One-Night-Stand“ bleiben wird, wie Mory spitzbübisch sagt. „Inhaltlich kann es natürlich noch professioneller werden“, resümiert der gelernte Kaufmann nach dem Mammut-Radler-Samstag.

Für das kommende Jahr hat Horst Mory einen Traum: Nicht nur, dass das Event zu einem festen Bestandteil der oberschwäbischen Cycling-Szene werden soll. In 2020 will er 1000 Spinning-Räder in die Oberschwabenhalle stellen. Und damit einen Weltrekord aufstellen. Ein sportliches Ziel. Aber nicht unerreichbar, denkt man an all die zufriedenen, schwitzenden Gesichter.