Beim Mittagsgebet die Sorgen hinter sich lassen

In der Liebfrauenkirche wird es lebendig. An einem Samstag, kurz vor 12 Uhr, füllen sich die Bänke um den Altar. Noch scheinen sich die Versammelten fast zu verlieren. Da kommt es auf den Einzelnen an. Jeden dritten Samstag im Monat laden Franziskanerinnen von Reute und Sießen gemeinsam zum Mittagsgebet in der Liebfrauenkirche ein.

Vor der Kirche lockt der Wochenmarkt viele Menschen in die Stadt. Ein paar Frauen haben ihre Einkaufstaschen abgestellt und sich auf einer Bank neben dem Altar niedergelassen. „Das ist eigentlich nicht meine Zeit“, sagt eine und lächelt. „Aber jetzt bin ich da.“ Schwester Eliane Hörmann begrüßt erfreut einen Bekannten aus dem Kirchenchor und fragt: „Arbeitest du nicht?“ Er habe sich heute extra freigenommen, antwortet er. Einige Chorsänger und auch Pfarrer Hermann Riedle gehören zu den regelmäßigen Teilnehmern des Mittagsgebets. Organist Udo Rüdinger begleitet es an der Orgel. Schwester Angela hat die liturgischen Texte vorbereitet.

„Es war ein schönes Zusammentreffen“, fasst Schwester Angela Morgenstern die Ereignisse zusammen, die im Jahr 2012 zum franziskanischen Mittagsgebet in der Liebfrauenkirche führen. Die Sießener Schwesternkommunität St. Ägidius in der Rudolfstraße feierte gerade das 40-jährige Bestehen. In einer „Zukunftswerkstatt“ des Ordens hatte sich die Ravensburger Gemeinschaft entschlossen, die Öffentlichkeit zur Teilnahme am Stundengebet einzuladen. Unmittelbar darauf fragte Gemeindereferentin Christine Mauch für die Arbeitsgemeinschaft „Kirche in der Stadt“ nach einem Beitrag der Ordensfrauen. Sofort waren auch die Reutener Schwestern bereit das Mittagsgebet mitzutragen.

Gregorianisch schlicht und im Wechselgesang schallt die Eröffnung durch das Gotteshaus: „O Gott komm mir zu Hilfe. Herr eile, mir zu helfen.“ Das Stunden- oder Tagzeitengebet zählt zu den ganz frühen Gebetsformen des Christentums. Die Frauen und Männer lassen ihre Sorgen hinter sich. „Erfreue dich, Himmel, erfreue dich, Erde, erfreue sich alles, was fröhlich kann werden“, singt die kleine Gemeinde munter. Auf das Kirchenlied folgen drei Psalmen, umrahmt von einer lateinisch gesungenen Antiphon, das heißt Wechselgesang, aus dem Gesangbuch „Gotteslob“.

Verbot von Neugründungen 1848 aufgehoben

In Ravensburg hat franziskanisches Leben eine lange Tradition. In den 1960er-Jahren sah man Franziskanerinnen in einer Reihe zu acht oder zwölft in der Innenstadt, heute kann man sie meist einzeln und manchmal auf dem Rad dahineilen sehen. In ihrer Ordenskleidung sind sie unverkennbar. Die Sießener wie die Reutener Franziskanerinnen gründeten ihre Gemeinschaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Revolution von 1848 hatte nämlich das Verbot von Neugründungen für Ordensgemeinschaften aus der Säkularisation aufgehoben. Im selben Jahr machten sich fünf junge Frauen in Ehingen an der Donau auf den Weg, der sie 1869 nach Reute führte. Damals wie heute sorgen sie sich um die Kranken und deren Angehörige. Der Sießener Ordensgemeinschaft gelten seit der Gründung im Jahr 1854 Bildung und Erziehung als Hauptzweck. Heute sind die Franziskanerinnen in Ravensburg gezählt. Ihr Habit, das Ordenskleid, hat sich der Zeit angepasst, und dennoch sind sie nicht zu übersehen. Vier Reutener Ordensfrauen leben zurzeit im Konvent St. Nikolaus, in der Nähe des Elisabethen-Krankenhauses. Drei sind in der Krankenseelsorge tätig. Schwester Jukunda Zell kümmert sich um Haus und Garten, singt im Kirchenchor und macht Nachbarschaftshilfe. Schwester Myria Maucher hebt hervor: „Mir ist es wichtig, dass der Mensch im Vordergrund steht und nicht die Krankheit.“

Schwester Gisela Maria Ibele lebt die franziskanische Fröhlichkeit und sagt: „Für mich bedeutet Christsein, mit Hoffnung und Freude unterwegs zu sein.“ Schwester Gudrun Härle liegt das Zuhören. Sie scheint immer ansprechbar zu sein, wenn jemand Kontakt sucht. „Ich erlebe oft, wie Menschen in der Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensgeschichte wieder zu ihren religiösen Wurzeln finden“, erzählt sie. Samstags ist sie bei den „Orten des Zuhörens“ in der Liebfrauenkirche tätig. Seit einem halben Jahr laden die Schwester am Mittwochabend um 19.30 Uhr zur stillen Anbetung in die Krankenhaus-Kapelle ein. Dort kann man mit den Schwestern beim Verharren vor dem Allerheiligsten eine kraftvolle Tiefe erfahren. In der Sießener St.-Ägidius-Gemeinschaft leben zurzeit sechs Ordensfrauen. Vier sind im Schulunterricht oder in der Jugendseelsorge tätig. Schwester Lioba Bornitz arbeitet als Grundschullehrerin. „Ich sehe mich aber nicht in erster Linie als Lehrerin, sondern als Franziskanerin“, betont sie. An bestimmten Samstagen laden sie in ihre Hauskapelle zum gemeinsamen Vespergebet um 18 Uhr ein und zum Austausch über das Sonntagsevangelium.

Mit gestärkten Nerven zurück in den Alltag

Durch gotisches Glasfenster fällt farbig gebrochen die Mittagssonne. Klösterliche Sammlung hat die Betenden angesteckt und Abstand zum weltlichen Treiben geschaffen. In der kurzen Lesung aus dem Markusevangelium vergleicht Jesus das Reich Gottes mit dem kleinsten aller Samenkörner, dem Senfkorn. In nur 20 Minuten erfrischt das mittägliche Stundengebet den Geist. Eine Besucherin findet es „sehr sympathisch“. Vor der Kirche warten die Fragen des Alltags und der Wochenmarkt. Eine Seniorin betrachtet unsicher ihren neuen Einkaufswagen. Mit gestärkten Nerven macht eine Freundin ihr Mut.