Beim FV Ravensburg muss von allen mehr kommen

Beim 1. FC Rielasingen-Arlen bestreitet der FV Ravensburg am Freitag (19 Uhr) sein letztes Spiel dieses Jahres in der Fußball-Oberliga. Danach ist Pause bis zum 4. März. In Rielasingen entscheidet sich, ob der FV auf einem Abstiegsplatz überwintert oder sich wenigstens über den ominösen Strich rettet. Im Vergleich zum schwachen Auftritt vor einer Woche zu Hause gegen den Offenburger FV ist für die Ravensburger klar: Sie müssen sich gewaltig steigern.

Der Kapitän und Innenverteidiger ist zurück

Das Spiel am Freitagabend ist das Duell des Tabellenzwölften gegen den 13., einen Punkt liegt Rielasingen-Arlen vor Ravensburg. Weil Platz zwölf in der Oberliga den Klassenerhalt bedeuten würde, Rang 13 aber der erste Abstiegsplatz ist, wäre ein Sieg des FV vor der langen Pause schon alleine für den Kopf extrem wichtig. „Unheimlich wichtig“ seien drei Punkte, meint Ravensburgs Trainer Tobias Flitsch. „Wir dürfen nicht zu viel über das letzte Spiel nachdenken“, sagt Flitsch zudem.

Neues Spiel, neues Glück – doch so einfach ist es beim FV nicht. Zu schwach war der Eindruck, den die Ravensburger gegen Offenburg, den Drittletzten der Oberliga, hinterlassen haben. „Kompaktheit, Laufbereitschaft, Abwehrverhalten, alles muss besser werden. Von allen muss mehr kommen“, sagt Flitsch unmissverständlich. Dass der Innenverteidiger und Kapitän Philipp Altmann nach Gelb-Rot-Sperre wieder zurück ist, nennt der Trainer „sehr wichtig“, wobei Flitsch gleich einschränkt: „An der personellen Situation lag es gegen Offenburg sicher nicht.“

Eher auch an der fehlenden Kommunikation. „Haris (Torwart Mesic, Anm. der Red.) hat unheimlich viel gerufen“, meint Flitsch. Vom Rest, lässt sich zwischen den Zeilen ableiten, kam dagegen zu wenig. „Die Kommunikation auf dem Platz ist entscheidend für die Kompaktheit“, sagt Flitsch. Entscheidend fürs bessere Gefühl werden die letzten 90 Minuten des Jahres sein.