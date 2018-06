Beim EV Ravensburg geht es um die Zukunft

Der EV Ravensburg lädt seine Mitglieder und als Gäste alle am Eissport Interessierten zur Mitgliederversammlung am Dienstag um 19 Uhr in den Ermlandhof nach Weingarten ein. In den Berichten von Vorstand und Abteilungsleitungen geht es neben dem Rückblick vor allem um die Perspektiven für die kommende Saison in der Regionalliga Südwest sowie in den Jugendklassen des DEB und des bayerischen Verbandes.

Darüber hinaus werden die Towerstars über Themen zur DEL 2 und zur Zusammenarbeit mit dem Verein berichten. Weitere Themen sind die Anpassung der Mitgliedsbeiträge, die Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung sowie die Wahl von Ehrenmitgliedern.