Beim Einparken touchiert

Sachschaden von fast 7000 Euro ist am Dienstag gegen 14.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in der Meersburger Straße in Ravensburg entstanden.

Eine 69-jährige Autofahrerin wollte laut Polizei links von einem geparkten BMW in eine Parkbucht fahren und touchierte dabei das Auto. Während der Schaden am Pkw der Frau rund 1500 Euro beträgt, beläuft er sich am BMW auf etwa 5000 Euro.