Beim dritten Mal soll es klappen

Im Finale um den Pokal des Württembergischen Fußball-Verbands (WFV) trifft am Mittwoch (19 Uhr) der FV Ravensburg auf den SSV Reutlingen im Stuttgarter Gazi-Stadion. Die Schwäbische Zeitung beantwortet die wichtigsten Fragen rund um das Spiel.

Wie ist die aktuelle Form der beiden Teams?

In der Fußball-Oberliga setzte es für beide Mannschaften zuletzt zwei Niederlagen, die Spieler waren mit Gedanken wohl schon beim WFV-Pokal-Finale und ließen die letzte Konsequenz vermissen. Der FV Ravensburg verlor das Derby in Pfullendorf mit 1:2 und 0:1 zu Hause gegen den Tabellenführer Spielberg. Reutlingen unterlag zu Hause gegen den Kehler FV mit 0:1 und beim Tabellenzweiten Bahlinger SC mit 1:2. Ravensburg belegt in der Oberliga aktuell den sechsten Platz (51 Punkte) und hat vor den beiden Niederlagen eine erfolgreiche Rückrunde hingelegt. Reutlingen ist mit 38 Punkten Zehnter und hat den Klassenerhalt noch nicht ganz sicher. Da aber wohl nur maximal drei Mannschaften aus der Oberliga absteigen, sieht es auch für Reutlingen gut aus. „Beide Teams können sich voll auf das Finale konzentrieren“, sagt der SSV-Trainer Robert Hofacker.

Wie kamen die beiden Teams ins Finale?

Der FV Ravensburg ließ in den ersten Runden nichts anbrennen und fegte den Bezirksligisten FC Mengen (5:0) sowie die Landesligisten SV Kehlen (5:1) und SG Kißlegg (5:1) vom Platz. Auch gegen den Verbandsligisten TSV Berg hatte der FV beim 3:1 kaum Mühe. Dann gelang dem FV die Sensation, die Mannschaft von Wolfram Eitel besiegte den aktuell Vierten der Dritten Liga, die Stuttgarter Kickers, durch ein Tor des Ex-Profis Omar Jatta. In einem packenden Halbfinale holte der FV gegen die TSG Balingen einen 0:2-Rückstand auf und setzte sich mit 7:5 im Elfmeterdrama durch.

Reutlingen erwischte durchweg eine günstige Auslosung und tat immer gerade so viel, wie nötig war zum Weiterkommen. Einem 3:1 gegen den Landesligisten Kirchentellinsfurt folgte ein 3:0 gegen den Bezirksligisten GSV Maichingen, ein 2:1 gegen Darmsheim und ein 3:0 gegen Ebersbach/Fils (beide Landesliga). Im Viertelfinale besiegte der SSV den Verbandsliga-Tabellenführer FSV Bissingen mit 2:1. Nach fünf Spielen gegen unterklassige Teams gelang im Halbfinale ein 2:1-Sieg beim favorisierten Oberliga-Dritten SGV Freiberg, der zuvor mit der SG Sonnenhof-Großaspach den zweiten Drittligisten im Teilnehmerfeld aus dem Weg geräumt hatte.

Wie endeten die bisherigen Oberliga-Duelle?

Die Bilanz aus Sicht des FV Ravensburg ist ernüchternd. In seiner ersten Oberligasaison gab es zu Hause ein 2:2-Unentschieden, auswärts verlor der FV 0:1. In der aktuellen Saison kassierte Ravensburg zwei Niederlagen, 1:2 und 0:1 unterlag der FV. Somit stehen drei Niederlagen und ein Unentschieden zu Buche.

Wer sind die Topspieler?

Beim FV Ravensburg fehlt mit Omar Jatta ein wichtiger Spieler, der Stürmer sitzt eine Rot-Sperre ab. Mit dabei ist aber Ex-Profi Steffen Wohlfarth, der Kapitän und Torjäger war zuletzt leicht angeschlagen. Große Bedeutung haben außerdem Mittelfeldstratege Ralf Heimgartner und Abwehrchef Sebastian Mähr.

Beim SSV Reutlingen hat es am vergangenen Spieltag den Linksverteidiger Denis Lübke erwischt. Ohne Einwirkung eines Gegenspielers verletzte sich Lübke schwer am Knie. Für die Tore sind beim SSV viele zuständig – keiner ragt richtig heraus, fünf Spieler haben jeweils fünf Saisontore erzielt.

Wer kann mehr Fans mobilisieren?

Der FV Ravensburg hat drei Busse gechartert, einige Fans werden außerdem mit dem Auto nach Stuttgart fahren. Aber mehr als 500 Anhänger wird Ravensburg kaum mobilisieren. Reutlingen dagegen hat nicht nur die kürzere Anfahrt, sondern auch eine gewachsene Fankultur aus den glorreichen Zeiten in der Zweiten Liga. Außerdem gibt es Fanfreundschaften mit den Anhängern des VfB Stuttgart, zum Beispiel zu Commando Cannstatt. Es wird mit bis zu 2500 Reutlinger Fans gerechnet, der SSV hat damit Heimspiel-Atmosphäre.

Wer pfeift das Spiel?

Schiedsrichter ist Marcel Beck (Künzelsau). Er pfeift normalerweise in der Regionalliga Südwest und in der Oberliga Baden-Württemberg. In der Regionalliga zeigte Beck in acht Spielen 19 Mal Gelb und zweimal glatt Rot. In der aktuellen Saison pfiff Beck einmal den SSV Reutlingen bei der 1:2-Niederlage gegen den SGV Freiberg. Seine Assistenten sind Yannick Eberhardt und Andreas Zürn.

Welches Team hat die erfolgreichere WFV-Pokal-Geschichte?

Der FV Ravensburg erreichte zweimal das Finale, beide wurden verloren. In der Saison 1970/71 (3. Juli 1971) verlor der FV zu Hause gegen den VfL Sindelfingen mit 2:4 nach Elfmeterschießen (1:1) vor 2500 Zuschauern. Den 1:1-Ausgleich machte der spätere VfB-Profi Hermann Ohlicher (60.). 1971/72 (2. Juli 1972) verlor Ravensburg erneut vor eigenem Publikum gegen den VfR Aalen mit 3:5 nach 3:2-Halbzeitführung. Auch in diesem Spiel traf mit Erwin Hadewicz ein späterer VfB-Star zum 3:3-Ausgleich für Aalen. In den letzten Jahren war für den FV meist Schluss gegen eines der Top-Teams im Verband, wie etwa den 1. FC Heidenheim.

Reutlingen ist bereits dreifacher Verbandspokalsieger in Württemberg. Der letzte Triumph liegt allerdings auch schon 16 Jahre zurück. Am 7. Juni 1999 gewann der SSV – unter Trainer Armin Veh und mit dem damaligen Spieler und heutigen Trainer Robert Hofacker – mit 2:1 gegen den Oberligisten VfR Aalen. Die beiden anderen Pokalsiege gab es am 19. Mai 1988 (4:2 gegen den VfL Kirchheim) und am 1. Mai 1990 (3:0 gegen den FC Wangen). Reutlingen hat zudem drei weitere Endspielteilnahmen (1969, 1991, 1995) vorzuweisen.

Gibt es eine Dopingprobe?

Ja. Bereits im Halbfinale waren Doping-Kontrolleure in Ravensburg vor Ort. Ausgelost wurden damals Omar Jatta und Ralf Heimgartner. Das Ergebnis lag jedoch bis Dienstagnachmittag nicht vor.

Welche Folgen hätte ein Pokalsieg?

Der Sieger des WFV-Pokals zieht in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals ein, verbunden mit einem Antrittsgeld von 140000 Euro aus der TV-Vermarktung. Der Bezahlsender Sky überträgt alle DFB-Pokalspiele live. Dazu kommen die Zuschauer-Einnahmen, die nach Abzug aller Kosten unter den beiden Vereinen aufgeteilt werden sowie die Einnahmen aus dem Catering.

Gegen wen spielt der WFV-Pokalsieger im DFB-Pokal?

Egal ob Reutlingen oder Ravensburg gewinnt, dem Sieger wird im DFB-Pokal laut den Statuten auf jeden Fall ein Erst- oder Zweitligist zugelost. Die Attraktivität der Gegner kann dennoch extrem variieren, vom 1. FC Heidenheim, den der FV schon im WFV-Pokal zu Gast hatte, bis zum FC Bayern München oder Borussia Dortmund ist alles möglich.

In welchem Stadion würden die Teams jeweils spielen?

Das Ebra-Stadion im Sportzentrum Rechenwies fasst maximal 5000 Zuschauer. Ob ein DFB-Pokal-Spiel hier stattfinden könnte, hängt vor allem vom Gegner ab. Sollte es „nur“ Heidenheim oder Sandhausen werden, könnte es vielleicht im Ebra-Stadion stattfinden. Bei einem attraktiveren Gegner müsste der FV wohl in ein großes Stadion, wahrscheinlich nach Ulm, ausweichen.

Reutlingen hätte dank seines Stadions (15 000 Plätze) keine größeren Probleme mit den Auflagen des DFB.