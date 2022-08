Beim Abbiegen Radfahrer übersehen

Verletzungen hat ein Radfahrer davongetragen, der am Dienstag kurz vor 13 Uhr an der Einmündung Wangener Straße/Flappachstraße mit einem Pkw zusammengestoßen ist.

Der 48-jährige Radler war laut Polizei in Richtung Stadtmitte unterwegs, als eine 71 Jahre alte Smart-Fahrerin, die in die Flappachstraße einbiegen wollte, ihn übersah. Nach der Kollision der beiden wurde der Zweiradfahrer, der eher leicht verletzt wurde, in ein Krankenhaus gebracht. Am Smart der Frau entstand ein Schaden von rund 2500 Euro.