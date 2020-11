Beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen

Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro ist am Dienstag gegen 17.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Meersburger Straße entstanden.

Eine 53-Jährige wollte mit ihrem Range Rover aus der Straße Pfannenstiel nach links in die Meersburger Straße einbiegen, so der Polizeibericht. Hierbei übersah sie eine 56-jährige Nissan-Fahrerin, die aus der Escher-Wyss-Straße nach rechts in die Meersburger Straße abbog. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand.