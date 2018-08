Beim Überholen drei Autos beschädigt

Sachschaden von über 5000 Euro ist am Mittwochnachmittag gegen 13.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Gartenstraße entstanden, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Eine 63-jährige Autofahrerin hatte laut Polizei den rechten Fahrstreifen stadteinwärts befahren und kurz vor der Einmündung der Kuppelnaustraße auf den linken Fahrstreifen gewechselt. Hierbei übersah sie eine dort fahrende 57-jährige Autofahrerin und kollidierte seitlich mit deren Auto. Durch den seitlichen Zusammenprall wurde das Auto der 63-Jährigen nach rechts geschleudert, wodurch es noch zu einem leichten Streifvorgang mit dem Wagen einer 79-jährigen Frau kam. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.