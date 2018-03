Während sich ein Autofahrer, der am frühen Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr von Beamten in der Möttelistraße kontrolliert wurde, sehr freundlich verhielt, pöbelte sein 24-jähriger, deutlich betrunkener Beifahrer ständig die Polizisten an und beleidigte diese. Die Beamten zeigten den jungen Mann deshalb an, geht aus dem Polizeibericht hervor.