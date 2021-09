Bei Weinlese kann nur ein Bruchteil des sonstigen Erlöses geerntet werden

Mehr als 20 ehrenamtliche Helfer aus dem ganzen Ort haben sich im Taldorfer Rebengarten eingefunden. Angeführt von den Weinbergfreunden Taldorf stand gemeinsam mit der Taldorfer Ortsverwaltung, dem Ortsbauhof und Vertretern des Ortschaftsrates die alljährliche Weinlese an. Dass diese überhaupt durchgeführt werden konnte, entspreche nahezu einem kleinen Wunder, heißt es im Pressebericht. Das nasskalte Wetter der vergangenen Monate mit vielen Regen- und Hagelschauern habe deutschlandweit den Reben zugesetzt, so auch denen im Weinberg in Taldorf. Doch durch den unermüdlichen Einsatz der Weinbergfreunde und des Ortsbauhofs habe allen Prognosen zum Trotz ein Bruchteil der sonstigen Ausbeute gerettet werden können. Somit sei dieses Jahr ein kleiner, aber feiner Jahrgang des Taldorfers zu erwarten. Foto: Ortsverwaltung Taldorf