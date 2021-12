Bei Unfall entsteht hoher Schaden

Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf etwa 20 000 Euro belaufen wird, ist am Dienstagabend kurz vor 21 Uhr an der Kreuzung Am Sonnenbüchel/St.-Martinus-Straße in Ravensburg entstanden. Das teilt die Polizei mit.

Ein 24 Jahre alter VW-Fahrer, der aus der St.-Martinus-Straße kam und nach rechts abbiegen wollte, übersah eine 61 Jahre alte Ford-Fahrerin, die aus Richtung Dreiländerring kam. Infolge der Kollision schleuderte der Ford über die Straße und überfuhr mehrere Pfosten. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei der Kollision niemand.