Bei Thomas Vogt klingelt’s

Nach der 0:4-Blamage der Towerstars beim ESV Kaufbeuren gibt es sicherlich fast keinen Ravensburger Spieler, der diese Auswärtsfahrt länger als unbedingt nötig in Erinnerung behalten wird. Dass es nicht alle sind, die dieses Erlebnis schnell aus dem Gedächtnis streichen, lag an Jimmy Hertel. Da sich der zweite Torwart der Towerstars erneut krank abmeldete, stand zum zweiten Mal in dieser Saison ein gewisser Thomas Vogt im Kader. Schon Ende Januar hatte der Bruder von Stephan Vogt mit zu den Kassel Huskies fahren und DEL2-Luft schnuppern dürfen.

Obwohl Thomas Vogt nicht spielte, waren seine zwei Auswärtsfahrten für ihn ganz besondere Erlebnisse. Das in Kassel war definitiv das schönere, denn die Towerstars gewannen 7:5. Um halb zehn morgens habe sein Bruder damals angerufen und gemeint, er werde dringend gebraucht. In einer halben Stunde sei Abfahrt, habe es geheißen, erzählt Thomas Vogt, der eigentlich nur noch in einer österreichischen Hobbyliga spielt. Gezögert habe er natürlich keine Sekunde, denn: „Wir sind eine Eishockey-Familie.“ Und: „Es ist doch toll, wenn die Towerstars bei dir anrufen.“ Ganz ähnlich lief auch der vergangene Sonntag, nur hatte Vogt dieses Mal etwas länger Zeit, um seine Sporttasche zu packen, als um 9 Uhr das Telefon klingelte. Nach Kaufbeuren war die Abfahrt des Mannschaftsbusses ein gutes Stück später als nach Hessen angesetzt.

Im Gegensatz zu dem Bus, der am Freitagabend die Bietigheim Steelers beförderte, kam der mit den Towerstars in Kaufbeuren auch an. Aus „logistischen Gründen“ müsse das Spiel in Crimmitschau abgesagt werden, teilten die Steelers am Freitag in einer äußerst dürren Mitteilung mit. Nach und nach kam dann aber raus: Die Bietigheimer wurden nicht weit von der Heimat entfernt auf der Busfahrt nach Sachsen gestoppt. Ebenso erging es den Heilbronner Falken, die nach Bayreuth wollten. Beide Vereine waren offenbar von einer gezielten Kontrolle durch die Polizei betroffen, die das Landratsamt Heilbronn angeordnet hatte und die die Fahrzeuge des Unternehmens betrafen, mit denen die Steelers und die Falken unterwegs sind. Da sich die Kontrolle bei Bietigheim hinzog, mussten diese ihr Spiel in Crimmitschau absagen. Die Falken hingegen organisierten schnell einen Ersatzbus und erreichten Bayreuth rechtzeitig. Auch einem ebenfalls kontrollierten Heilbronner Fanclub gelang der schnelle Buswechsel.

Am Sonntag teilte die DEL2 mit, dass das Spiel der Steelers in Crimmitschau neu angesetzt wird. Nachgeholt wird es heute, Dienstag, um 20 Uhr. Eine „schuldhafte verspätete Anreise“ habe nicht vorgelegen, lautete die Begründung der Liga.