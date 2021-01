Vier Personen sind laut Polizeibericht am Mittwoch gegen Mitternacht bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung in einer Asylbewerberunterkunft in der Karlstraße leicht verletzt worden.

Zunächst seien zwei Männer in Streit geraten, in den sich in der Folge weitere Personen eingemischt hätten. Im Verlauf des Streits habe einer der Beteiligten einen messerähnlichen Gegenstand gezogen und habe damit vier Männer mit oberflächlichen Schnitten verletzt.

Rettungskräfte hätten sich um die medizinische Versorgung der Verletzten gekümmert. Das Polizeirevier Ravensburg habe die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und versucht, den Tatablauf zu rekonstruieren.