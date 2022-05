Bei Ravensburgs Leandro Stehle platzt der Knoten

Die U23 des FV Ravensburg hat den TSV Trillfingen in der Aufstiegsrunde der Fußball-Landesliga mit 6:1 besiegt. Mann des Spiels am Sonntag war Leandro Stehle mit drei Treffern. Beim Stürmer platzte der Knoten gleich mit einem ganz lauten Knall: Der 19-Jährige brachte sein Team mit einem Doppelpack früh in Führung und spielte wie entfesselt: In der zwölften Minute bereitete er zudem wunderbar vor, der eingerückte Luca Leger brachte den Ball aber nicht im leeren Tor unter.

Dazwischen hatten die Ravensburger allerdings auch eine brenzlige Situation zu überstehen, als Torhüter Alexander Koppers patzte und Niklas Schnell auf der Linie klärte. Überhaupt war der FV II in Halbzeit eins phasenweise nicht sattelfest: In der 21. Minute behinderten sich Rechtsverteidiger Luis Halder und Innenverteidiger Tim Kibler gegenseitig und ermöglichten Kai Krause auf diese Weise den Anschlusstreffer. Kaum eine Minute später der nächste Patzer – und Rico Wentsch hätte den Ausgleich erzielen müssen, schoss aber frei vor Koppers am Kasten vorbei.

Die Ravensburger brauchten die Pausenansprache von Trainer Fabian Hummel, um sich wieder auf ihre Stärken zu besinnen: In Halbzeit zwei war der FV deutlich sicherer, ließ Ball und Gegner laufen und spielte immer müder werdende Trillfinger ein ums andere Mal aus. In der 51. Minute profitierte David Hoffmann bei seinem 3:1 von Legers überlegter Vorarbeit. In der 56. Minute vollendete Stehle eine Flanke von rechts mit einem sehenswerten Flugkopfball.

Bei Trillfingen stieg der Frust: In der 60. Minute senste Dennis Söll den Ravensburger Leger von hinten derart um, dass der verletzt ausgewechselt werden musste. Der Trillfinger Spielertrainer hatte Glück, dass er für die Aktion nur Gelb sah und wechselte sich gleich darauf selbst aus. FV-Kapitän Darius Fitz „rächte“ sich mit einem herrlich in den Winkel gezirkelten Freistoß zum 5:1. Der eingewechselte Nelson Votu machte schließlich nach einem langen Ball und einem Lauf an Torwart Andre Krause vorbei das halbe Dutzend voll.

„Wenn das so klappt, spreche ich das künftig vor jedem Spiel an“, sagte Hummel. Der FV-Trainer hatte Leandro Stehle unter der Woche endlich einen Treffer gewünscht – der junge Stürmer traf gleich dreifach. Hummel konnte sich über eine starke Leistung seiner Mannschaft freuen, fand allerdings auch das Haar in der Suppe: „Mitte der ersten Halbzeit hätte es plötzlich 2:2 stehen können – das sind die Situationen, in der die Jungs eben noch Führung brauchen.“