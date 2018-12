Bei der Nymphe taugt nur der Rahmen

„Tue Gutes, kaufe Kunst“ – so bewirbt der Neue Ravensburger Kunstverein (NRKV) die etwas ungewöhnliche Kunstauktion, die am Freitagabend im Salon des Vereins 68 Schätze zur Versteigerung gebracht hat. Schätze aus Haushaltsauflösungen, die über Fairkauf, das Sozialkaufhaus der Caritas Bodensee Oberschwaben, den Weg zum NRKV gefunden hatten – und die nun kurz vor Weihnachten ein neues Zuhause suchten.

Es sind noch nicht einmal die Hälfte der Bilder versteigert, nach einer Stunde Kunstauktion – und schon sind mehr als 600 Euro in die Kasse des NRKV geflossen. Die etwas ungelenke Zeichnung eines Mädchens bringt gerade einmal fünf Euro, eine Lithografie kommt für 35 Euro unter den Hammer. Ob eine Herbstlandschaft – wie sie ehedem zuhauf bei den Großeltern die Wand hinter dem Sofa zierte – oder ein bayerisches Reservistenbild, ob eine lesende Nymphe oder ein Blumen-Stilleben: Tatsächlich finden auf der Wohltätigkeits-Auktion alle Exponate einen Käufer. Und wer sich beim Mindestgebot von fünf Euro nicht entscheiden kann, der wartet. Nach amerikanischem Vorbild zählt der Biberacher Museumspädagoge Konrad Kopf, der als Auktionator fungiert, dann rückwärts. So dass auch die schwarz-weiß Fotografie einer Familie (Kopf: „Familienaufstellung anno dazumal“) noch einen Abnehmer findet. Für vier Euro.

Nur 68 Bilder im Angebot

Knapp 300 Bilder, vom Druck bis zur Radierung, gefasst in edle Holzrahmen oder pur auf Leinwand hat der NRKV von der Caritas übernommen. Bilder, die Geschichten erzählen könnten. Bilder, wie das raumgreifende Ölgemälde, „das der Ravensburgerin Maria Eberhardt zugeordnet wird“, wie Auktionator Kopf kund tut. Und dabei nicht einmal zuckt. So wenig wie auf die Frage, ob sich „Preziosen“ unter den Bildern befinden. Immerhin sind die meisten der vielleicht 80 oder 90 Besucher in die Galerie in der Möttelinstraße gekommen, um etwas zu kaufen. Sei es trashigen Ramsch oder schlicht nur einen Rahmen. Die werden nämlich selbst auf Flohmärkten für gutes Geld gehandelt und scheinen an den Auktionsbildern alle noch ziemlich gut in Schuss zu sein – sofern man Abplatzungen hier und da als Patina gelten lassen mag.

Die wahren Schnäppchen seien bereits vor Auktionsbeginn unter der Hand verkauft worden, mutmaßt eine Flohmarkt- Händlerin. Und die Frage „wo wohl die restlichen Bilder abgeblieben sind“ (beworben wurden 293 Bilder), gehören zu den meist gestellten im Vorfeld der Versteigerung. Als aber Konrad Kopf zum ersten Mal den Hammer in die Hand nimmt und „Los Nummer eins“ zur Versteigerung aufruft – da sind alle ganz bei der Sache. Der Museumspädagoge macht seine Sache tapfer. Er streut Anekdötchen ein. Ordnet eine Seeansicht dem Lago di Garda zu („ohne Gewähr“). Die Stickerei mit dem Baby sei „grob gepixelt“. Einem anderen Exponat bescheidet er „zeitlose Schönheit“.

Bieter haben ihre Freude

Und egal, ob die Bilder nun künftig als minimalistisch genutzte Rahmen-Kunst neue Räume schmücken oder sich hinter dem blauen Esel in chagallscher Anmutung wirklich ein nummerierter Kunstdruck von nicht unerheblichem Wert verbirgt: Die Auktion hat kurz vor Weihnachten alle glücklich gemacht. Den Bietern ist es eine lustige Freude gewesen. Und der Erlös kommt zu gleichen Teilen der gemeinnützigen Tätigkeit des Fairkauf und dem Neuen Ravensburger Kunstverein zugute.