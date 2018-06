Bei den Veteranen gibt es die Bronzemedaille

Megi Barth vom TSB Ravensburg hat bei den Judo-Europameisterschaften der Veteranen in Glasgow in der Altersklasse Ü30 einen starken dritten Platz erreicht. Vom TSB waren zwei weitere Judokas bei der EM der Veteranen am Start: Sabine Schneider wurde Fünfte, Dagmar Müller Siebte. Einen Titel gab es für Ravensburg im Teamwettkampf.

Mehr als 1100 Athleten aus 35 Ländern kamen nach Schottland, um an vier Tagen ihre Europameister auszukämpfen. Megi Barth (Altersklasse F5/bis 57 Kilogramm) setzte sich in der ersten Runde gegen die Italinierin Gianna Sestrieri durch. Die Ravensburger Kämpferin besiegte die Dritte der vergangenen Ü30-Weltmeisterschaften mit einer großen Außensichel und anschließendem Haltegriff. Nach einer Niederlage gegen die auch schon bei Weltmeisterschaften erfolgreiche Anita Sprenger (Arashi Dresden) musste Barth in die Trostrunde. Im kleinen Finale um Platz drei setzte sich die Ravensburgerin gegen Dominique Poupeau (Frankreich) mit einem Armstreckhebel durch und sicherte sich ihre erste Medaille bei einer Europameisterschaft.

Sabine Schneider (F4/bis 63 Kilogramm) und Dagmar Müller (F3/bis 63 Kilogramm) konnten sich nicht in die Medaillenränge vorkämpfen. Schneider unterlag im kleinen Finale der Spanierin Paloma Pilar Matos durch einen Schulterwurf und erreichte somit Rang fünf. Müller musste im Haltegriff gegen die Polin Anna Kowalewska ihre Medaillenhoffnungen begraben und wurde Siebte.

Bei den Team-Wettkämpfen holte Barth mit Deutschland F50 den Titel. Schneider und Müller erreichten mit Deutschland F40 Platz fünf.