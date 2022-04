Erinnerungen an 2019 lassen die Ravensburg Towerstars weiter an Titeltraum glauben

Die Ravensburg Towerstars greifen in diesen Tagen im Finale gegen die Löwen Frankfurt wieder nach der Meisterschaft in der Deutschen Eishockey-Liga 2. Die Euphorie rund um den Club ist groß, die CHG-Arena war am Ostermontag ausverkauft und wird es am Freitagabend wieder sein. Trotz des 0:3-Rückstands in der Serie glauben die Towerstars-Verantwortlichen um Geschäftsführer Raphael Kapzan immer noch daran, dass der Titel nach Ravensburg gehen wird. Kraft schöpft Kapzan nicht zuletzt aus einem Erlebnis während der Play-off-Finalserie 2019, an deren Ende der Meisterpokal an die Towerstars ging.

Meister im Trikot und im Anzug

Raphael Kapzan hat viele Jahre als Verteidiger im Towerstars-Trikot gespielt, Höhepunkt war die Meisterschaft 2011. In seiner ersten Saison als Teammanager, die nahtlos an seine sportliche Karriere anknüpfte, wurde er gleich wieder Meister. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm dabei das dritte Spiel der Finalserie, das in Frankfurt stattfand und in dem die Towerstars vermeintlich aussichtslos mit 1:4 und 2:5 zurücklagen. Dank einer unfassbaren Aufholjagd im letzten Drittel und einem ganz späten Treffer von Thomas Supis bejubelte Ravensburg am Ende ein 6:5, das heute noch als Knackpunkt in der Finalserie gilt. „Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist!“, bemüht Kapzan, inzwischen Geschäftsführer Finanzen, am Donnerstag ein berühmtes Filmzitat von Rocky Balboa, das den ungebrochenen Kampfgeist unterstreichen soll.

Zu Hause alles geben für ein weiteres Spiel in Frankfurt

Die Zuversicht lebt bei ihm, bei seinem Geschäftsführerkollegen Daniel Heinrizi und den Spielern. „Die Mannschaft glaubt daran. Sie hat klar signalisiert, dass sie nicht aufgibt. Sie wird alles daransetzen, am Sonntag nach Frankfurt fahren zu dürfen“, sagt Heinrizi. Voraussetzung für ein fünftes Spiel in zwei Tagen ist ein Erfolg am Freitagabend in Ravensburg. „Die Schlinge liegt eng um den Hals“, gibt Heinrizi zwar zu, aber: „Die Jungs wollen unbedingt gewinnen. Es wird hart, intensiv und schnell.“

So war es 2019 auch. Damals gingen die Towerstars auch als leichter Außenseiter gegen den Hauptrundenmeister Frankfurt in die Finalserie – und triumphierten am Ende nach sechs Spielen. Die Euphorie in Ravensburg ist trotz des Rückstands groß. 3418 Karten sind bereits für Spiel vier in der CHG-Arena verkauft, mehr dürfen nicht rein. „So stellen wir uns das vor. So macht es Spaß!“, freut sich Kapzan über den großen Zuspruch. Nun gilt es, einen ersten Sieg zu erlangen und den Geist von 2019 zu beschwören. Damit der Titeltraum der Towerstars weiterlebt. Und sich der Titel von 2019 doch noch wiederholt.