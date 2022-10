Bei den Ravensburg Towerstars gibt es zwei Corona-Fälle

Bei vielen Proficlubs häufen sich in den vergangenen Tagen und Wochen wieder die Infektionen mit dem Coronavirus. Auch bei den Ravensburg Towerstars aus der Deutschen Eishockey-Liga 2 gibt es nun zwei positive Befunde. Wie die Towerstars am Donnerstag mitteilten, sind Robbie Czarnik und Fabian Dietz nach ihren positiven Tests von der übrigen Mannschaft isoliert worden. Beiden Stürmern geht es nach Angaben des Clubs gut.

Czarnik fehlte bereits am Dienstag gegen Bayreuth

Czarnik, der stark in die DEL2-Saison gestartet ist und zuletzt den Topscorerhelm bei den Towerstars trug, fehlte aufgrund leichter Erkältungssymptome bereits beim Heimspiel am Dienstag gegen die Bayreuth Tigers (1:2 nach Penaltyschießen). Dietz stand gegen Bayreuth noch im Aufgebot der Towerstars. „Entsprechend den behördlichen Vorgaben und Regularien der DEL2 wird die Entwicklung und Lage weiter sorgsam beobachtet“, wird der Geschäftsführer Sport Daniel Heinrizi in einer Mitteilung der Ravensburger zitiert. „Wir hoffen, dass alle bald wieder komplett genesen in den Trainings- und Spielbetrieb zurückkehren können.“ Für die Towerstars trifft es sich angesichts der Corona-Fälle gut, dass sie am Freitag nicht im Einsatz sind und erst am Sonntag (18.30 Uhr/CHG-Arena) wieder eine Partie bestreiten müssen.

Marvin Drothen verletzt sich beim Einsatz in Memmingen

Fehlen wird dann auf jeden Fall der junge Stürmer Marvin Drothen. Der 20-Jährige hatte am vergangenen Wochenende Eiszeit beim Kooperationspartner ECDC Memmingen in der Eishockey-Oberliga sammeln dürfen, hatte sich dort aber verletzt. Die genaue Diagnose gaben die Towerstars nicht bekannt, aufgrund der Unterkörperverletzung, wie es lediglich heißt, wird Marvin Drothen allerdings rund zwei bis drei Wochen ausfallen. Der 20-Jährige, der im Sommer von den Eisbären Juniors Berlin nach Ravensburg kam, ist bereits beim Towerstars-Teamarzt Tobias Fabian sowie beim Physiopartner Radius in Behandlung.

Neben den drei schlechten Nachrichten gab es immerhin auch eine positive Nachricht aus dem Kader der Towerstars. Bei Kapitän Sam Herr gaben die Ravensburger Entwarnung. Der US-Amerikaner musste die Partie gegen Bayreuth angeschlagen frühzeitig beenden. Bei den Untersuchungen am Mittwoch wurden allerdings keinerlei Verletzungen oder Probleme mehr diagnostiziert. Herr sollte damit am Sonntag im Topspiel gegen die Kassel Huskies, das Ex-Team des neuen Towerstars-Trainers Tim Kehler, wieder im Aufgebot stehen können.