Bei den Ravensburg Open gibt es eine Überraschungssiegerin

Tennis auf hohem Niveau ist den Zuschauern über Pfingsten bei den Ravensburg Open auf der Anlage des TC Ravensburg geboten worden. Bei den Frauen setzte sich überraschend Victoria Erechtchenko vom TC Aschheim gegen Stella Beldiman vom TTC Brauweiler in zwei Sätzen durch. Bei den Männern siegte der topgesetzte Tim Handel vom TC Weinheim 1902 gegen Karim Al-Amin vom TuS Ickern mit 7:6, 6:4.

Die Überraschung im Feld der Frauen war die Siegerin Victoria Erechtchenko vom TC Aschheim. Als ungesetzte Spielerin kam sie relativ glatt durch ihre Partien, nur im Viertelfinale musste sie in den Match-Tiebreak. Im Halbfinale bezwang sie Sofia Markova (TC Böhringer Ingelheim) mit 6:3, 6:0. In der unteren Hälfte des Tableaus setzten sich dagegen laut Mitteilung die Favoritinnen durch. Im Halbfinale traf die Nummer 2 Ellen Linsenbolz (Post Südstadt Karlsruhe) auf die Nummer 3 Stella Beldiman (TTC Brauweiler). Beldiman profitierte beim Stand von 6:3, 2:1 von der verletzungsbedingten Aufgabe ihrer Gegnerin. Das Finale war vor allem im ersten Satz spannend. Erechtchenko gewann den ersten Satz mit 7:5, im zweiten ließ sie sich nicht mehr stoppen, gewann diesen mit 6:1 und damit auch den Titel sowie das Preisgeld.

In souveräner Manier holte sich Tim Handel vom TC Weinheim 1902 den Titel bei den Herren A. Ohne Satzverlust marschierte er durch die obere Hälfte des Feldes. Einige Überraschungen sowie enge Begegnungen gab es in der unteren Hälfte. So kam der ungesetzte Maximilian Braag (SSV Ulm 1846) ins Viertelfinale, in dem er den an zwei gesetzten Edison Ambarzumjan (TC Aschheim) im Match-Tiebreak mit 10:8 schlug. Das Halbfinale verlor Braag mit 1:6, 6:3 und 8:10 gegen Karim Al-Amin vom TuS Ickern. Das Finale war geprägt von schnellen Aufschlägen, abwechslungsreichen Ballwechseln von der Grundlinie, aber auch Netzangriffen. Der erste Satz verlief ausgeglichen bis in den Tiebreak, im zweiten Satz reichte Tim Handel ein Break – die Nummer 33 der deutschen Rangliste siegte mit 7:6, 6:4 und holte sich Titel und Preisgeld bei den Ravensburg Open.